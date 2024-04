HR 2.0 | Dinu, Creasoft: Nu aș angaja pe cineva folosind exclusiv inteligența artificială

Cât de mult poate inteligența artificială, în diverse aplicații, să ajute organizații? Aceasta este una dintre cele mai importante întrebări la care companiile încearcă să găsească un răspuns, dar Adrian Dinu, CEO Creasoft, care a vorbit în cadrul conferinței HR 2.0 organizate de wall-street.ro, este de părere că AI-ul n-ar trebui să fie folosit chiar pentru orice.

Grupul Creasoft are o vechime de două decenii și este compus din mai multe firme de software, cu o echipă de R&D care colaborează cu dezvoltatori pentru realizarea de produse integrate. Cum într-un timp foarte scurt companiile au început să includă în activitățile lor diverse componente de AI - fie că vorbim de nivelul de bază al asistentului online de pe platforma web sau de nivelul avansat al inteligenței artificiale generative - firmele care oferă soluții în IT trebuie să țină pasul cu aceste evoluții.

Adrian Dinu este de părere, în acest context, că mingea în „meciul” dezvoltării AI-ului se află la marii dezvoltatori din străinătate, iar roadele acestui efort pot avea efecte benefice pentru domeniul resurselor umane și nu numai. CEO-ul Creasoft a explicat că, la început, procesul de digitalizare s-a concentrat pe transpunerea unor operațiuni care se bazau pe un suport fizic (așa cum este hârtia) în mediul digital.

Adrian Dinu, CEO Creasoft

El a dat exemplul condicii pentru angajat, care poate fi completată printr-o aplicație dedicată, dar și despre emiterea și semnarea de contracte. „În România există cam toate soluțiile pe partea de HR care sunt și în Europa. Poate am putea vorbi doar un decalaj de maxim un an pe partea de smnături digitale de documente, mai ales în cazul documentelor financiare,” a explicat Dinu.

Dinu: În doi ani de zile, ca programator, nu o să mai renteze să stai să scrii cod

Șeful Creasoft a spus că a fost surprins și nu doar o dată de ceea ce poate face nivelul următor al digitalizării, adică tool-urile cu inteligență artificială. „Există instrumente care pot fi dezvoltate direct de AI, tu trebuie doar să petreci timp să-i oferi informația primară, iar AI-ul îți scrie codul [pentru noua aplicație]”, a spus acesta, scoțând în evidență câștigul în materie de timp.

„E mai rentabil să fac interogarea către AI decât să stau 3 săptămâni să scriu cod. Aproape orice te ajută să capeți viteză. Oricum, este clar că în maxim doi ani de zile nu mai rentează să scrii atât de mult cod ca programator - e mult mai ieftin să apelezi la AI și să rezolvi totul mai repede”, a spus CEO-ul Creasoft. Acesta a povestit că a trecut prin situații în care tineri programatori apelau direct la AI ca să realizeze codul, pentru că este mai convenabil și mai rapid.

„ChatGPT 4.0 e o soluție rezonabilă ca preț, dar mă tem că prețul ar putea să crească”, a spus Dinu. „În acest moment, un text scris cu ChatGPT 3.5 (n.r. care este gratis) se observă ușor că nu este scris de o persoană, dar lucrurile se schimbă la 4.0, unde îi poți spune AI-ului să scrie mai uman”, explică acesta.

Dinu: AI-ul ne-ar putea ajuta să adoptăm săptămâna de lucru de patru zile, dar și să dăm oameni afară mai ușor

Adrian Dinu este de părere că trecerea la săptămâna de lucru de patru zile nu se poate face pe bucăți - adică să existe doar anumite companii care abordează această strategie de lucru, deși legislația autohtonă deja o permite. El consideră că doar o trecere în bloc la o astfel de schemă de lucru ar putea funcționa, iar AI-ul ar putea ajuta tranziția. „Cred că o digitalizare corelată cu prevederi legislative ar putea determina în viitor ca toată lumea să treacă la 4 zile pe săptămână,” a spus acesta.

În plus, AI-ul ar lua o mare parte din povară de pe umerii departamentului de resurse umane, care în prezent își ocupă cel puțin 40% din timp cu birocrația inutilă. În plus, ar ușura și sarcina unui șef sau manager general, în contextul în care și acesta își ocupă aproape o jumătate din timp cu probleme legate de HR. „Pot sta să lucrez chiar și șase luni la o funcționalitate, dar asta pentru că vrea să știu că atunci când e gata, ea e complet automatizată și nu mai am nevoie de oameni”, a spus Dinu.

El spune că AI-ul ar putea ajuta să facă o selecție eficientă a CV-urilor în procesul de angajare, dar n-ar fi corect ca AI-ul să și decidă care candidat este cel care ar trebui să primească postul pus la bătaie. Chiar și la nivel european, după ultimele proiecte legislative care au primit undă verde la Bruxelles, s-au trasat limite la cât de mult poate fi folosită inteligența artificială pentru a angaja persoane.

Totuși, lui Dinu nu-i place să dea oameni afară din organizație și i-ar conveni ca AI-ul să facă o analiză a performanței și rezultatelor tuturor angajaților și să decidă cine ar trebui să părăsească „barca” în situația în car reducerile de personal se impun. „Aș externaliza sarcina de a da oameni afară către un AI dacă ar fi cazul pentru că nu este ceva plăcut”.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: