Tot mai putini romani isi deschid firme in domeniul comertului, desi interesul pentru acest sector era la cote ridicate in urma cu 5 ani, arata datele REGnet.ro, companie specializata in infiintarea de SRL si PFA. Astfel, comertul a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani, cu doar 22.500 de firme si PFA infiintate in perioada ianuarie - septembrie.

In urma cu 5 ani, media firmelor infiintate in sfera comertului cu amanuntul sau cu ridicata era de aproape 27.000 firme.

"Desi in Romania se poate remarca un interes crescut in ce priveste infiintarea firmelor si PFA-urilor in comert online, totusi, in domeniul comertului privit in ansamblu, se poate constata un minim al ultimilor 5 ani”, a declarat Cristian Barcan, fondator al REGnet.ro, companie specializata în infiintari si modificari de SRL si PFA.

Fata de perioada ianuarie-septembrie a anului 2016, numarul de firme infiintate in domeniul comertului cu ridicata sau cu amanuntul, precum si repararea autovehiculelor si motocicletelor, a scazut cu peste 12,6%, in conditiile in care domeniul era cel mai cautat de antreprenori in ultimii 5 ani.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 26.654 28.211 30.062 23.766 25.812 22.551

*inmatriculari in perioada ianuarie - septembrie

Initiativa antreprenoriala din Romania (SRL, SA) este dominata de barbati, cu 63,17% din firmele deschise, restul de 36,83% fiind femei antreprenor, reiese din distributia pe sexe a asociatilor/actionarilor persoanelor juridice active, potrivit datelor ONRC, analizate de REGnet.ro. Si in cazul PFA proportiile se pastraza asemanatoare, cu 60,69% barbati si 39,31% femei.

De asemenea, o analiza asupra sezonalitatii infiintarilor de SRL si PFA din Romania, realizata pe ultimii cinci ani, releva faptul ca primavara este anotimpul in care initiativa antreprenoriala cunoaste cel mai mare avant.

Rata de supravietuire a unei afaceri in Romania - 52,7%

In Romania au fost infiintate 2,8 milioane de afaceri din decembrie 1990 si pana in februarie 2017, dintre care 1,32 milioane au fost radiate intre timp. Astfel, rata de supravietuire a unei afaceri in Romania este de 52,7%, aproximativ 1 din 2 afaceri reusind sa ramana in picioare in Romania, arata calculele REGnet.ro realizate pe baza datelor ONRC din ultimii 25 de ani.

Fiind un domeniu extrem de competitiv si cu marje mici de profit, comertul poate fi si descurajant pentru multi antreprenori, care isi dau seama repede ca nu se imbogatesc peste noapte odata ce isi deschid un magazin.

Pe de alta parte, piata de comert electronic incepe sa creasca viguros, depasind rata de 12% pe an, iar pentru anul viitor estimarile PayU vizeaza o valoare de 2,7 miliarde euro, urmand ca pragul de 3 miliarde sa fie depasit in 2019.

“Pentru acest estimam o crestere a pietei de e-commerce de 12-14%, dupa ce multi ani ne-am chinuit sa depasim rata de apreciere de 10 procente. Ne ajuta si bancile, au migrat rapid spre digitalizare, dar si oamenii, care au din ce in ce mai multa incredere si prefera sa plateasca cu cardul”, a explicat Marius Costin, seful PayU Romania.

Totusi, nu sunt multe magazine online care sa depaseasca afaceri anuale de 2 milioane de euro, piata fiind dominata de cativa jucatori gigant (eMag, Altex, Flanco). Potrivit lui Florinel Chis, directorul executiv al ARMO (Asociatia Romana a Magazinelor Online), doar 40-50 de magzine online depasesc pragul de 2 milioane de euro in Romania.

Sursa foto: William Potter_Shutterstock