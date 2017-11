Miele Point Dorobanti, al doilea magazin deschis de Miele in Bucuresti, a inregistrat vanzari de 400.000 de euro, in primul an de la inaugurare. Investitia initiala realizata de Miele in deschiderea magazinului, in septembrie 2016, a fost de 100.000 de euro.

Magazinul Miele Point Dorobanti este amplasat in Calea Dorobanti, nr. 20-28 si are o suprafata de 100 de metri patrati. In acest magazin, sunt expuse toate categoriile de produse Miele disponibile in Romania, de la accesorii si consumabile, pana la espressoare, masini de spalat rufe si uscatoare, sisteme de calcat, masini de spalat vase, frigidere si electrocasnice incorporabile.

In primul an de functionare, cea mai mare comanda inregistrata in magazin a fost de 60.000 lei.

„Sarbatorim un an de la deschiderea Miele Point Dorobanti, al doilea magazin al brandului din Bucuresti, prin intermediul caruia am reusit sa le oferim si mai multor clienti posibilitatea sa interactioneze in mod direct cu electrocasnicele premium Miele, sa le vada si sa le testeze, aspecte esentiale in luarea deciziei de cumparare. Clientii din Romania cunosc deja brandul Miele si vom continua sa dezvoltam reteaua de magazine in care pot fi gasite electrocasnicele Miele, pentru a oferi o acoperire nationala si mai buna”, a declarat Loredana Butnaru, director Miele Romania.

Magazinele proprii si exclusive Miele genereaza 60% din vanzari

In Bucuresti, compania detine si cel mai mare magazin din retea, showroom-ul Miele din Piata Presei. La nivel national, Miele, compania numarul unu in productia de electrocasnice premium, are trei magazine proprii si cinci magazine exclusive, deschise in regim de franciza, in orase mari din tara: Sibiu, Targu Mures, Deva, Brasov si Cluj-Napoca.

In prezent, cele trei magazine proprii, Miele Point si Miele showroom din Bucuresti si Miele Point din Constanta, alaturi de cele cinci unitati exclusive genereaza 60% din vanzarile companiei, la nivel national.

Deschiderea magazinului Miele Point in Bucuresti a facut parte din planul de extindere a retelei, inceput in urma cu patru ani, cand showroom-ul Miele din Otopeni a fost relocat in Piata Presei din Bucuresti.

In prezent, produsele Miele sunt comercializate in peste 60 de magazine din tara, care se inscriu in cinci categorii: parteneri Miele exclusiv, in cadrul carora sunt vandute doar electrocasnicele brandului, magazine proprii, retele de magazine specializate in vanzarile de mobilier de lux, dar si retele si magazine independente de electroIT.

Miele este cel mai mare producator mondial de echipamente electrocasnice premium, precum aparatura de gatit, de coacere si de gatit cu aburi, produse de refrigerare, aparate de cafea, masini de spalat vase si produse de ingrijire pentru haine si pardoseli. Acestei linii de produse i se adauga masinile de spalat vase, masinile de spalat rufe si uscatoarele pentru uz comercial, precum si aparatura de spalare-dezinfectare si sterilizare a instrumentelor destinate utilizarii in activitatile medicale si de laborator (Miele Professional).

Compania Miele, fondata in 1899, are opt filiale de productie in Germania si cate o filiala in fiecare dintre tarile urmatoare: Austria, Cehia, China si Romania. Cifra de afaceri a companiei in anul 2016/17 a crescut la aproximativ 3,93 miliarde de euro, cu 70% vanzari in afara Germaniei. Miele este reprezentata prin filiale proprii si de importatori in aproape 100 de tari. Compania Miele se afla in proprietatea celei de-a patra generatii a familiei fondatoare, are aproximativ 19.500 de angajati, dintre care 10.900 in Germania. Sediul companiei se afla in Gutersloh / Westphalia, Germania.