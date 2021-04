De la showroom la online: strategia afacerii de familie Alina Cernătescu 

Afacerea Alina Cernătescu, fondată de surorile Alina și Elena, și-a pregătit intrarea în online înainte de pandemie, iar anul care a trecut a prins afacerea românescă de familie focusată pe alte canale de vânzare, cu ajutorul cărora a reușit să păstreze echipa și să continue munca, potrivit retail.ro.

În ultimii ani, echipa a pregătit trecerea la vânzarea online, lăsând pe locurile secundare celelalte canale și devenind un business ”digital first”. Astfel, pandemia a prins-o cu strategia deja implementată, iar fluxul de lucru cu furnizorii era adaptat pentru produse online.

Elena Cernătescu, cofondatoarea companiei de design vestimentar Alina Cernătescu Fashion, a vorbit, în cadrul emisiunii ”Interviurile Retail.ro” despre impactul pe care l-a avut criza sanitară asupra afacerii de modă.

”Încasările pe showroom au scăzut la 25% față de 2019. Strategia noastră a fost să acoperim această pierdere din celelalte canale de vânzare. Ne-am repliat destul de repede și am reușit să acoperim parțial, din alte canale de vânzare, respectiv din online, care a a crescut foarte mult și s-a văzut și la noi”, a declarat Elena Cernătescu.

Business de modă în online

În 2020, Alina Cernătescu Fashion a înregistrat o cifră de afaceri de 185.000 de euro, în scădere cu 60.000 de euro față de 2019, iar profitul a fost cu mult diminuat, pe fondul investițiilor realizate.

”Gândirea din spate a fost să ne consolidăm echipa, să creăm stocuri pentru acești parteneri online, am angajat doi oameni, nu am concediat pe nimeni, nu am intrat în șomaj tehnic, am păstrat toate costurile de showroom, strategia fiind că acest canal își va reveni și avem nevoie de o echipă de care nu ne putem despărți. Rata de profit a scăzut având în vedere aceste investiții”, a explicat Elena.

Și anul acesta, online-ul va fi în continuare principalul vector de vânzări, iar partea de showroom este estimată să revină la 50% din 2019.

Sursa foto: Arhiva personală

