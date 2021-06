Smallet este un brand românesc creat de Claudiu Dumitraș în 2015. Născut din pasiunea pentru lucrurile create manual, practice și cu un design minimalist, brandul Smallet a evoluat de la un hobby la un business ce poate fi scalat.

Claudiu Dumitraș – owner Smallet

Cum a început business-ul Smallet și care a fost evoluția până în prezent?

În 2015 am creat primul portcard dintr-o nevoie. Îmi doream un portofel foarte simplu, slim, minimalist, ceva de calitate în care să-mi pot pune cardurile și ceva bani cash. Nu am găsit atunci un produs care să-mi placă, motiv pentru care m-am hotărât să mi-l fac singur. Zis și făcut.

Feedback-ul celor din jurul meu a fost unul extrem de bun. Colegi, prieteni mi-au cerut să fac și pentru ei și așa s-a născut dorința de a duce lucrurile la următorul nivel.

În 2017 am aplicat într-un program de finanțare și mi-am deschis un atelier pe care l-am echipat cu mașini de cusut, de embosat, de brodat și tot felul de alte echipamente care-mi permit să onorez și comenzi mari. În continuare punem accent pe ideea de produse handmade, unicat, personalizate, iar aceste echipamente ne permit să eficientizăm anumite etape din procesul de producție.

Timp de 4 ani am jonglat între rolul de angajat și cel de antreprenor, timp în care Smallet a avut o creștere organică. Majoritatea comenzilor au venit prin recomandări. În timp, am diversificat portofoliul de produse, multe dintre ele au venit că răspuns la solicitări primite. Din 2019 mă dedic cu totul acestui business.

Care sunt segmentele de public cărora vă adresați?

Ne adresăm celor care sunt în căutarea unor produse de calitate, realizate local, personalizate. Personalizarea prin embosare este unul dintre diferențiatorii noștri. Personalizăm chiar și un singur produs, la un preț accesibil.

Cei care cumpără de la noi (și sunt bucuros când văd vânzări repetate către aceiași clienți) sau clienții finali, pentru că mulți cumpără produsele noastre pentru a le oferi cadou, apreciază faptul că le putem crea produse unicat într-un timp scurt. Pe lângă faptul că pot adăuga un logo, mesaj sau element grafic, prin embosare sau broderie, produsele pe care le oferim pot fi personalizate la nivel de tip și culoare de piele, ață sau accesorii, dar și în privința modelului – le putem face portofele cu mai multe sau mai puține buzunare sau un model diferit.

Ce tipuri de produse faceți?

În acest moment avem o gamă variată de produse de la portcarduri, portofele, agende, brelocuri, brățări, la curele de ceas, accesorii pentru birou (mat pentru keyboard și mouse, suport de pahare sau suport pentru chei sau alte accesorii), diferite accesorii pentru motoriști și cam orice alte tipuri de produse, fie sub brandul Smallet, fie white label.

Ce impact a avut până acum pandemia asupra business-ului vostru?

Am înregistrat și noi o scădere a comenzilor pe fondul scăderii puterii de consum sau mai curând a reprioritizării bugetelor. Valabil atât pentru cumpărătorii care intră în shopul nostru online, dar mai ales valabil pentru clienții corporate.

Tot contextul actual ne-a determinat să luăm decizia de a reloca atelierul. L-am mutat la noi acasă. Oricum devenise mai curând un business de familie, iar acum are și un sediu relevant. Soția se ocupă de partea administrativă și de comunicare, iar fetița de aproape 2 ani este ucenic.

Care sunt planurile pentru anii viitori?

Obiectivul nostru este să dezvoltăm zona corporate și să ne extindem în cât mai multe magazine partenere, fizice sau online.

Claudiu, ai trecut de la calitatea de angajat la rolul de antreprenor. Ce te-a determinat să faci această schimbare și cum vezi evoluția ta profesională și personală?

Trecerea la rolul de antreprenor nu a fost una bruscă. Am tatonat terenul destul de mult înainte și am făcut pași mici, dar siguri în direcția aceasta.

Acum, uitându-mă în urmă, simt că sunt mult mai reponsabil, mai flexibil și dornic să încerc mereu ceva nou și să construiesc în direcțiile respective. Pe lângă Smallet mi-am luat și alte proiecte în care mă implic și care mă provoacă constant.

Ce sfaturi ai da celor care sunt la început de drum?

Să fie implicați, prezenți în tot ceea ce fac și perseverenți, deschiși să facă schimbări când e cazul, să se adapteze.

