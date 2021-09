Surse G4Media: Parchetul General ridică documente de la sediul City Insurance

Parchetul General se află la sediul companiei City Insurance, pentru care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a retras autorizația de funcționare săptămâna trecută. Documentele vizate sunt cele care atestă împrumuturile pe care compania de asigurări de la băncile din Elveția, despre care procurorii intuiesc că ar fi fictive, au declarat surse judiciare pentru G4Media.

Valentin Ionescu, șeful Direcției Generale Asigurări de la ASF a declarat recent că Vivendi International, acționarul majoritar al City Insurance este deținută în proporție de 85% de Dan Odobescu (unicul asociat), cumnatul lui Adrian Năstase, care ar fi acordat împrumuturi fictive companiei pentru care se plăteau dobânzi reale la o rată de 10-12%.

”City a plătit din 2017 până în primăvara acestui an 18 milioane de euro ca dobânzi la aceste împrumuturi, dar aceste împrumuturi erau fictive, banii nu au venit niciodată în România, conturile prezentate erau false. Din 2017 încoace, Vivendi a acordat trei împrumuturi de 50 mil. de euro, 25 mil. de euro, iar în primăvara acestui an de 50 mil. de euro. Noi am descoperit că City a plătit chiar în avans către Vivendi dobânzile pentru acest an”, a declarat Valentin Ionescu de la ASF, potrivit romaniaeuropalibera.org.

