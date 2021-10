„Nu știu cum, campaniile inițiate de autorități, de guvern, de asociații private, referitor la cumpărarea produselor românești nu au prins, nu au căpătat tracțiune (...) Suntem foarte rău în percepția publicului în ceea ce privește produsele fabricate în România. Nu atât în percepția, cât în comportamentul publicului. Declarativ toți spunem, da, vreau să cumpăr produse românești, dar când ajung în supermarket și nu voi avea alternative, voi cumpără ce voi găși, fără să mai fiu atent dacă roșiile sunt produse în România, ouăle, carne si așa mai departe și voi cumpără ce îmi va veni la îndemână”, a declarat Horia Cardoș, CEO al Agroland, în cadrul retailArena, una dintre cele mai importante conferințe de business dedicate industriei de retail, FMCG și eCommerce.

CEO-ul Agroland a mai declarat în timpul evenimentului că percepția sa este că românii sunt mai sensibili la preț și mai puțin la locul din care provine un produs pe care îl iau de raftul din magazine și îl adaugă în coșul de cumpărături. Acest obicei de consum generează o lipsă mai mare de interes față de produsele realizate în România, în detrimentul produse în afara țării.

„Din păcate importăm foarte mult. Asta la un moment dat și foarte curând. FAO (n.red. Food and Agriculture Organization- Fundația de Agricultură și Alimente, un organism al ONU) prevede foarte clar că în 2022 sau 2023 vom avea o criză alimentară. Iar România, din poziția în care importă 50% din produsele alimentare comercializate în rețelele de magazine, se află într-o situație foarte fragilă. Pe de altă parte, agricultura romanească e într-o creștere fantastică, inclusiv procentul în PIB e semnificativ, suntem a șasea putere agricolă din Europa, suntem al zecelea exportator de cereale din lume, iar pe aceste realități se poate cosntrui o zootehnie care să livreze produse în rețelele alimentare românești”, a mai precizat Horia Cardoș.

Managerul este de părere că încurajarea românilor de a opta pentru consumul mai multor produse românești trebuie să vină tot de la retaileri pentru că o rezolvare nu pare să vină prea curând de la autorități și de la guvern.

