Consiliul Concurenţei analizează dacă preţurile mari la energie şi gaze din această perioadă sunt corecte şi dacă este necesară supraimpozitarea furnizorilor pentru ca banii să fie folosiţi la compensarea facturii consumatorilor vulnerabili, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

"Am primit o solicitare din partea Guvernului şi ne uităm dacă avem indicii de înţelegeri între furnizori şi dacă legea nu a fost aplicată cu bună credinţă, dacă a fost un efort deliberat de implementare greoaie a acestei legi privind compensările. Noi analizăm această piaţă deja de doi ani de zile prin diverse instrumente. Acum, la solicitarea Guvernului, am cerut şi noi date să vedem cum a fost aplicată legea, cine a aplicat compensările, când, cum. Cu aceste date vom suplimenta ceea ce făceam noi în mod normal", a spus Chiriţoiu, potrivit Agerpres.



El a arătat că Legea 259/2021 privind compensarea şi plafonarea facturilor este în principiu bună, pentru că oferă ajutoare ţintite celor mai vulnerabili consumatori.



"Legea în principiu este bună, spune că vom ajuta pe cei care sunt mai vulnerabili, mai săraci. Şi cum ne ducem spre cei mai săraci? Ne uităm la volumul lor de consum. Dacă vorbim de casnici, cei care au consumuri mari probabil au proprietăţi mari, iar oamenii obişnuiţi care au un consum mediu, aceştia trebuie să primească sprijin, care ar trebui să le permită facturilor să rămână în limitele a ceea ce erau înainte de aceste creşteri mari", a susţinut oficialul Concurenţei.



Banii pentru ajutorul oferit consumatorilor ar urma să provină din suprataxarea profiturilor obţinute de producătorii de energie, aşa cum spune legea acum, însă Consiliul Concurenţei analizează dacă este necesară şi supraimpozitarea furnizorilor.



"Această suprataxare va genera fonduri pe care le putem folosi pentru a proteja consumatorii casnici vulnerabili şi consumatorii industriali vulnerabili. Aceasta deoarece costurile de producţie nu au crescut, dar preţurile au crescut foarte mult, iar producătorii câştigă fără a avea un merit al lor. Nu este clar dacă tot acest câştig s-a dus la producători, care au şi contracte la termen. S-ar putea ca de acest câştig să beneficieze şi intermediarii, traderii, furnizorii. Şi atunci poate că are sens să punem supraimpozitarea pe tot lanţul, nu doar la producători, ci şi la furnizori sau traderi. Este o idee pe care o analizăm în momentul de faţă", a subliniat el.



În ceea ce priveşte propunerea de reducere a TVA la energie, Chiriţoiu a arătat că de această măsură de sprijin ar urma să beneficieze toţi consumatorii, nu doar cei vulnerabili.



"Multe ţări au redus TVA, este una dintre măsurile recomandate de Comisia Europeană. Are dezavantajul că nu este o măsură ţintită, se aplică şi celor mai bogaţi, şi celor mai săraci. Poţi spune că, din contră, cu cât eşti mai bogat, dacă ai o casă mai mare, cu atât vei primi un ajutor mai mare. E cumva împotriva logicii care spune să-i ajutăm în special pe vulnerabili. Reducerea TVA se duce mai degrabă la cei care sunt mai înstăriţi. Poate fi aplicată pe termen scurt, dar are acest dezavantaj. Şi nu ajută prea mult industria. Iar TVA este o sursă importantă de venit pentru stat", a argumentat Chiriţoiu.



Consiliul Concurenţei a fost de acord cu prevederile Legii 259/2021 privind plafonarea şi compensarea facturilor la energie şi gaze.



"Singura noastră obiecţie a fost plafonarea preţului, prin care nu facem decât să îi recompensăm pe incompetenţi, pe furnizorii care nu şi-au cumpărat din timp energie la preţuri mai bune, pe termen mediu, au stat până în ultima clipă şi acum cumpără mai scump de pe piaţa spot şi, în loc să suporte ei consecinţele prostiei lor, vine statul şi îi compensează. Deci, în principiu, legea este bună şi ar trebui să ne concentrăm pe aplicarea ei, în loc să ne gândim la alte măsuri", a continuat preşedintele autorităţii de concurenţă.



El a făcut apel la furnizori să colaboreze cu statul, în beneficiul consumatorilor.



"Ce mi s-a părut într-adevăr foarte nelalocul lui este faptul că au fost emise facturi care nu ţineau cont de lege, iar acesta este, într-adevăr, un comportament straniu. Adică pot să înţeleg că legea nu era perfectă şi era nevoie de clarificări, pot să înţeleg că n-au avut timp companiile să-şi pună la punct sistemele informatice, unele au reuşit, altele nu, dar nu înţeleg cum poate o companie să emită facturi care încalcă legea. Pentru că eu nu sunt capabil să înţeleg bine legea şi nu m-am organizat să o respect, ca atare eu hotărăsc să o încalc. Acesta mi s-a părut un comportament absolut şocant. Aici trebuie luate măsuri. Undeva acest lucru vine pe o istorie a industriei. Fiind companii foarte mari, care ani de zile au fost protejate de concurenţă, erau în lumea lor, aproape un stat în stat, se adaptează foarte greu. Aşteptarea mea din partea marilor companii este să colaboreze onest cu statul român şi, dacă există o politică a statului român, să facă tot efortul să o pună în practică", a susţinut Chiriţoiu.



În opinia sa, populaţia ar trebui mai bine informată cu privire la măsurile de sprijin.



"Cred că acum ar fi necesar să existe şi un site să explice oamenilor cum se aplică această compensare, cine se încadrează, de cât va beneficia, pentru că nu este uşor de înţeles şi foarte mulţi oameni sunt nelămuriţi", a adăugat Chiriţoiu.



De asemenea, el a mai spus că liberalizarea de la începutul anului a pieţei de energie nu are legătură cu scumpirile de acum, care se manifestă în toată Europa, în principal din cauza preţului mare al gazelor, după ce Gazprom a redus livrările către Europa.



Chiriţoiu se aşteaptă ca preţurile să scadă odată cu venirea primăverii, când consumul de gaze se reduce şi, în plus, apar alternative la gazele ruseşti, prin transporturi de gaze naturale lichefiate.



Anterior, tot vineri, Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a anunţat că a sancţionat Electrica Furnizare şi Gaz Vest, cu o sumă totală de 400.000 de lei, pentru neaplicarea schemei de sprijin în facturile aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale din luna noiembrie 2021.



De asemenea, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat că a aplicat amenzi în valoare de 450.000 de lei unui număr de 27 de companii furnizoare de electricitate şi de gaze naturale, în cadrul controalelor derulate de Comandamentul pentru Energie al instituţiei în perioada 6-13 ianuarie.

