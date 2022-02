Greul pandemiei în România a fost dus de antreprenorii mici și medii, după cum a fost și cazul Miez, brutărie artizanală, magazin deschis în Piața Amzei în decembrie 2016, aspect pe care ni l-a confirmat Andreea Carețu, fondatoarea acestui brand 100% autohton.

Wall-street.ro: Cui se adresează magazinul și cum este poziționat în piața de profil?

Andreea Carețu: Producem pâine artizanală dospită exclusiv cu maia, un proces mai lung, dospire lentă, la rece și produse de patiserie, tot așa, totul făcut de la zero, toate aluaturile, toate foile de plăcintă, cu ingrediente de cât mai bună calitate. Cât despre competiție, există o nișă în București pe brutărie artizanală, nu sunt foarte multe, dar noi suntem printre cei unde cuvântul artizanal are tot sensul.

Wall-street.ro: La cât se ridică, în medie, cifra de afaceri a magazinului, anual?

Andreea Carețu: Încă nu a ieșit bilanțul de trecut, dar a fost undeva pe la 1,8 milioane de lei. Am avut o creștere față de anul anterior de vreo 600.000 de lei.

Wall-street.ro: Oferiți și servicii de livrare?

Andreea Carețu: Nu. Livrăm doar la câteva restaurante care sunt chiar în Piața Amzei, adică livrăm pe jos.

Wall-street.ro: Cât de mare este echipa?

Andreea Carețu: Eu sunt singurul acționar, cred că avem în jur de 13 angajați acum, dar nu toți sunt full-time, mai ales vânzătorii.

Wall-street.ro: Care a fost investiția inițială?

Andreea Carețu: În jur de 80.000 de euro, dar un sfert dintre banii aceștia s-au dus în renovarea unui prim atelier al meu, inițial am avut o altă formulă, mergeam la târguri, am încercat altfel. Practic, la magazinul din Piața Amzei investiția inițială a fost undeva pe la 60-65.000 de euro.

Wall-street.ro: În cât timp vă așteptați să recuperați această sumă?

Andreea Carețu: Cel mai probabil într-un an, un an și jumătate. Am recuperat un pic mai mult de jumătate până acum.

Wall-street.ro: Ce probleme ați întâmpinat în pandemie, ați trimis oameni în șomaj tehnic?

Andreea Carețu: Am suferit mult în perioada de carantină, pentru că o parte importantă dintre clienții noștri vin de departe, mai ales cei care vin în weekend la noi. Perioada aceea de două luni (martie - mai 2020, n.r.) s-au redus clienții la jumătate, încasările ni s-au redus la jumătate. Am avut doar doi oameni în șomaj tehnic, dintre care unul am fost eu, ca să ieșim un pic la liman. Asta ni s-a întâmplat, după care vara aceea a fost greu să ne revenim, dar după acea perioadă de vreo 6 luni, încet-încet am revenit la normal.

Wall-street.ro: Este dificil să fii antreprenor în România?

Andreea Carețu: Cred că este foarte greu să fii mic antreprenor, sau mic spre mediu, pentru că mai ales la început, până ce firma se ridică, e nevoie de anumite înlesniri, un pic mai mult ajutor, mai multă claritate în ceea ce privește procedurile, regulile, lucruri pe care nu le găsești în România, din păcate.

Trebuie să fii foarte tare, să reziști acelei perioade grele de început. Eu am pornit și cu o investiție relativ mică pentru businessul acesta, nu am avut cum să mai bag bani în firmă în primul an și nici nu am avut suficiente utilaje să putem produce mai mult și, de aceea, tot ce am făcut extra în primii trei ani, am investit să ne completăm pe ici, pe colo, utilajele, reparații, și să umplem găurile create în primul an.

Wall-street.ro: Considerați că statul român a făcut suficient pentru antreprenorii mici și medii, cum sunteți și dvs.?

Andreea Carețu: Noi nu am reușit să accesăm nimic, niciun fel de fond, dar faptul că nu s-au pus popriri câteva luni, asta ne-a ajutat, dar cu această excepție noi nu am beneficiat de nimic anul acela. Și am auzit și din jur, că foarte, foarte greu se accesează acele ajutoare, sau s-au accesat.

Practic, trebuia să fii mare și profitabil cumva, să ai bani deja deoparte ca să te ajute statul să mergi mai departe. Noi în momentul instalării carantinei eram cu toate plățile la zi, cu toate taxele la zi, cu furnizorii, adică arătam ok, nu prezentam riscuri, cel puțin nu pe hârtie, și cu toate astea nu am reușit. - Andreea Carețu, Miez -

Am încercat în vreo două rânduri, contabila mea a făcut demersurile și nu am primit nimic, prin programul acela IMM Invest. Dar am reușit să ne descurcăm până la urmă, ne-a mai ținut în loc încă un an treaba asta de la dezvoltare, dar asta a fost.

Wall-street.ro: Ați avea curaj să o luați din nou de la capăt?

Andreea Carețu: E foarte trist să spun asta, dar nu cred, cel puțin nu în felul ăsta, a fost un drum foarte greu. Mă bucur că am răzbit, că de abia de anul trecut firma a ieșit profitabilă, dar o să avem și noi un profit de 7%. Până acum am fost, practic, undeva în jur de zero profit, nesemnificativ. Ne-am zbătut.

Wall-street.ro: Aveți perspective mai optimiste pentru 2022?

Andreea Carețu: Nouă ne-au revenit vânzările la normal în toamna lui 2020 și de atunci nu simt că am mai suferit din cauza pandemiei. Pentru noi sunt perspective mai bune, pentru că am încheiat, în sfîrșit, un bilanț pozitiv și putem să încercăm, sper, până la sfârșitul anului, să facem niște lucruri noi, deja am comandat o completare la cuptor, un frigider și mai avem niște planuri pe care le vom dezvălui la momentul oportun.

