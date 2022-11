A început Black Friday la my Geisha. Care sunt produsele cu cele mai mari reduceri?

my Geisha, compania din România care produce parfumuri și produse cosmetice, anunță lansarea campaniei BLACK FRIDAY. Vor fi cele mai mari reduceri din an la toată gama de parfumuri, skincare, make-up & accesorii my Geisha, online și în magazine.

Între 4 și 8 noiembrie, magazinul oferă reduceri de 25% la orice produs, gift box surpriză și un voucher cadou, la orice achiziție. Promoțiile sunt valabile timp de 5 zile. Campania BLACK FRIDAY este valabilă online și în magazine.

Clienții my Geisha din România pot comanda pe mygeisha.ro, iar comenzile internaționale se plasează pe mygeisha.com. Magazinele my Geisha pot fi găsite în 11 țări, cu peste 56 de magazine: România, Franța, Belgia, Italia, Spania, Germania, Austria, Ungaria, Danemarca, Elveția și Republica Moldova. Aici poți verifica lista și programul magazinelor my Geisha.

Pentru Black Friday, my Geisha a pregătit și un ghid de shopping.

În portofoliul my Geisha se numără branduri coreene de skincare, precum Shangpree, Accoje & Beaudiani, branduri premium exclusive ”Made in France”, precum Pier Auge, brandul polonez vegan Stara Mydlarnia, Ebanel și, nu în ultimul rând, propriul brand de parfumerie și îngrijirea pielii: my Geisha Perfumes și my Geisha Skincare.

Sursa foto: my Geisha

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Alina a absolvit Facultatea de Jurnalism în Republica Moldova, la Chișinău. Ca jurnalist a lucrat anterior pentru libertv.md, iar acum scrie pentru Wall-Street.ro, unde acoperă domenii precum turism, sănătate și HoReCa. Mai multe articole scrise de Alina Anghel »

Te-ar putea interesa și: