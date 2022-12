Retailerul cora, prezent în România cu un business omnichannel care include 10 hipermarketuri, platforma de e-commerce www.cora.ro, precum și 8 magazine de proximitate cora Urban, își consolidează operațiunile Ecommerce prin extinderea serviciului de livrare la nivel național.

Astfel, orice persoană, indiferent unde se află în România, poate comanda din magazinul online sau de pe platformele partenerilor cora și primi comanda acasă.

Timpii de livrare variază, în funcție de distanță și de volumul comenzii, între 30 de minute – 48 de ore. De asemenea, există posibilitatea alegerii intervalului orar de livrare pentru comenzi din zone aflate în afara orașelor în care cora este prezentă cu magazine.

„În ultimii ani am investit semnificativ în dezvoltarea operațiunilor de Ecommerce (...). Am primit multe semnale de la clienți aflați în zone din afara ariei noastre de acoperire și am constatat interesul crescut pentru acest serviciu. Ne dorim să ajungem în casele românilor care nu au acces zilnic în magazinele noastre, iar clienților fideli să le livrăm produsele favorite chiar și când sunt în vacanță”, a declarat Claudia Badea, director Ecommerce și Crosschannel cora România.

Arhitectura noului serviciu implică patru hub-uri de livrare, respectiv magazinele cora Lujerului (București) – care va acoperi un sfert de țară situat în SV, cora Constanța – care va livra în SE, cora Cluj - cu livrări în NE și cora Bacău, care va acoperi zona de NE a țării.

Pentru operativitatea livrărilor, cora a extins parteneriatele integrând în platforma Postis trei firme de logistică: FAN Curier, Sameday și DPD.

Parteneriatele cu Glovo, tazz, FAN Courier și Bringo rămân în vigoare și vor căpăta noi valențe, acoperind toate magazinele din grup și extinzându-se și în orașe în care cora nu are magazine fizice.

Clienții pot accesa peste 30.000 de produse listate pe www.cora.ro, dar în prima fază nu vor putea fi comandate produse proaspete.

Produsele vor fi ambalate în cutii de carton personalizate astfel încât calitatea să nu aibă de suferit pe parcursul transportului. Livrarea costă 25 de lei.

Citeste si: Primul magazin fizic Epantofi, deschis în cadrul Mega Mall

Clienții vor avea la dispoziție o echipă dedicată pentru eventuale sesizări, care se pot face pe mail, prin google my business și în aplicațiile partenere. Rambursările se pot face momentan în magazinele cora.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: