Alexandra Constantin, Capgemini: Femeile în funcții de conducere sunt un pic mai calme și mai deschise

În luna martie, la wall-street.ro sărbătorim leadershipul feminim și ne-am propus să vă aducem în fiecare zi a acestei luni exemple de femei puternice, modele de determinare și curaj pentru toți cei din jurul lor, inclusiv bărbați; femei care ies în evidență prin succesul și prin implicarea lor, și care pot inspira și alte reprezentante ale sexului frumos nu doar să viseze, ci să și acționeze către a-și îndeplini visurile.

”Eram în primele mele 3 luni la Capgemini, în perioada de probă, practic. Mă chinuiam - este puțin spus - cu Excel-ul. Și CEO-ul de la vremea respectivă a văzut că eram supărată și îngândurată și nu înțelegeam cum să fac niște formule, a venit și a stat cu mine vreo două ore, m-a ajutat să înțeleg ce se întâmplă în spate, cum se fac mai bine. Iar asta pentru mine a fost primul lucru care m-a făcut să cred că locul în care am ajuns e unul sigur și să pot să merg mai departe”, povestește Alexandra Constantin.

Recunoaște vă trecerea de la presă la o companie globală a fost o provocare, o schimbare de ritm semnificativă. Însă a ajutat-o faptul că există programe pentru cei care vor să meargă în funcții de conducere, programe de formare accelerată pentru leadership – și chiar programe speciale pentru femei, cum este ”Women@Capgemini”, o comunitate internațională de femei care împărtășesc cunoștințe, se ajută, se susțin reciproc.

Marele avantaj, spune Alexandra Constantin, este că în companie s-a depășit nivelul prejudecăților și pragul cotelor de gen. Astfel că, la ora actuală, Capgemini este printre cele mai incluzive multinaționale nu doar în România, ci la nivel mondial. ”Toată lumea înțelege ce are de făcut, fie că sunt bărbați, fie că sunt femei.”

Partea de marketing și comunicare a venit în mod natural, spune ea, deși inițial s-a opus.

Am plecat din presă și am spus «gata, s-a terminat cu comunicarea, cu jurnalismul, nu vreau să mai aud nimic legat de domeniul ăsta.» Dar Capgemini mi-a crescut cumva în suflet, așa că m-am dus cu o propunere de promovare. Am început cu lucruri foarte mici și de acolo am crescut și am ajuns în punctul în care ne-am făcut echipă, avem departament, facem lucruri frumoase.

Alexandra Constantin, Head of Marketing & Communications Capgemini România