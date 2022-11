Suntem cu adevărat ultimii în UE la digitalizare? Ce ne ține pe loc, atât în sectorul public, cât și în cel privat? O perspectivă de asamblu ne oferă Jérôme Cadiou, președintele board-ului Capgemini România, una dintre companiile globale care pot fi considerate un vârf de lance al digitalizării.

Deși cel mai recent ”Indice al economiei și societății digitale” ne plasează pe ultimul loc în UE, din multe puncte de vedere, România este mai avansată decât alte țări în privința digitalizării, a explicat Jérôme Cadiou, în interviul acordat wall-street.ro. Avantajul țării noastre e acela că majoritatea business-urilor au demarat în ultimele două decenii, practic în epoca digitală, astfel că ”moștenirea analogică” este destul de mică.

Mediul privat s-a bazat pe soluții ”tactice”, dificil de integrat

Însă, avertizează el, ”este mult de lucrat la îmbunătățirea maturității, scalabilității și interoperabilității soluțiilor existente. Multe dintre sistemele implementate în România de-a lungul timpului sunt soluții «tactice», gândite să servească nevoi specifice și care sunt mai dificil de integrat acum, odată cu accelerarea procesului de construire a unor ecosisteme interconectate”.

Un exemplu este proiectul realizat de Capgemini pentru furnizorul de servicii medicale Regina Maria – o transformare digitală a proceselor de managementul contractelor și de gestionare a bugetului.

”Am înlocuit un sistem de management al contractelor dezvoltat în interiorul organizației cu o platformă matură, care aduce scalabilitate, funcționalități «best-of-breed» și ajută la standardizarea proceselor din organizație”, a detaliat Jérôme Cadiou.

Digitalizarea, blocată în paradoxul alegerii

Problema digitalizării în România este de fapt cea a paradoxului alegerii: nu știm încotro să ne îndreptăm pentru sunt prea multe opțiuni, consideră reprezentantul Capgemini. De aceea e nevoie de focus , dat fiind că tranziția unei companii de la analogic la digital este un proces complex, care nu poate fi făcut ”dintr-o bucată”.

Potrivit datelor Comisiei Europene, peste trei sferturi dintre companiile din România au făcut doar investiții foarte mici în IT&C – adică nu au mai mult de un website și, poate acces la Internet pentru majoritatea angajaților. Dintre firmele din țara noastră, doar 5 % folosesc ”big data” și numai 1% utilizează tehnologii de inteligență artificială (AI).

Însă, spune Jérôme Cadiou, companiile din România sunt tot mai interesate de digitalizare și de implementarea ”Internet of Things”. Ultimii doi ani au adus o accelare a strategiilor digitale. De exemplu, în privința proiectelor de mari dimensiuni și a IoT, Capgemini are parteneriate cu operatori telecom. Dovada acestei accelerări este și cifra de afaceri în creștere a Capgemini, care în trimestrul 3 al acestui an a trecut de 5,5 miliarde euro - un avans de 22% față de aceeași perioadă din 2021. Iar numărul de angajați, la nivel global, a depășit 358.000.

Digitalizarea administrație, inegală și neomogenă

Cum se vede din afară digitalizarea sectorului public din România? ”Există o discrepanță în gradul de digitalizare al diferitelor autorități. Comunitățile mici au dificultăți în implementarea e-guvernării, în vreme ce orașele mari (Cluj, București, Timișoara), sunt mai avansate. De asemenea, vedem cum Fiscul sau departamentele de relații cu publicul din diferite autorități sunt mai deschise la digitalizare, în vreme ce sistemul de protecție socială, instituțiile de control sau instanțele judecătorești sunt mai lente în adoptarea soluțiilor online sau electronice”, spune Jérôme Cadiou.

Principala provocare în această privință, spune el, este lipsa de integrare a diverselor sisteme digitale, a diverselor aplicații dezvoltate de diferitele autorități, instituții, departamente. ”Sectorul public reflectă, la scară mai mare, ce am descris pentru clienții privați: o multitudine de soluții punctuale, lipsite de scalabilitate și de integrare. Aici trebuie să fie focusul: pe construirea de procese digitale consistente și omogene, lipsite de fracturi”.

Sursa foto: Shutterstock

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

