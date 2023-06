Prevenția corporativă în materie penală și beneficiile aduse companiilor care o implementează

În ce constă prevenția corporativă și de ce reprezintă un „cost” necesar: În funcție de domeniul în care o companie activează în România, aceasta este supusă unor obligații legale a căror încălcare poate atrage răspunderea sa juridică. Din acest motiv, din ce în ce mai multe companii implementează programe de prevenție corporativă care, dacă sunt implementate corespunzător, pot oferi o protecție reală companiilor pentru prevenirea și detectarea promptă a încălcărilor legii în legătură cu activitatea acestora.

Întâlnim în practică tot mai multe situații în care existența unor programe de prevenție corporativă (programe de conformitate/compliance) salvează de la răspundere compania și/sau conducerea acesteia ori angajații sau, cel puțin, au efectul de a diminua semnificativ consecințele negative care deseori apar în procedurile de sancționare declanșate de autorități.

Prevenția corporativă își dovedește utilitatea în special:

în domeniul dreptului penal al afacerilor , întrucât, în România, companiile pot răspunde pentru fapte săvârșite în realizarea obiectului de activitate, în numele sau în interesul companiei, precum și

, întrucât, în România, companiile pot răspunde pentru fapte săvârșite în realizarea obiectului de activitate, în numele sau în interesul companiei, precum și în domeniul răspunderii administrative a companiilor, care pot fi sancționate dur în legătură, spre exemplu, cu fapte anticoncurențiale săvârșite de angajați ai acesteia sau cu încălcări ale unor reglementări sectoriale (e.g. în domeniul energiei).

Este adevărat că implementarea unui program de prevenție adecvat înseamnă un efort considerabil pentru companii, consumă resurse și timp importante și este un angajament de lungă durată.

Cu toate acestea, observând cum legile în această materie devin din ce în ce mai stricte și văzând beneficiile pe care un program de compliance le poate aduce pentru o companie, ajungem inevitabil la concluzia că acest „cost” organizațional reprezintă mai curând o investiție, în absența căreia apariția problemelor financiare, reputaționale și/sau juridice este doar o problemă de timp.

Ce presupune implementarea unui program de compliance?

Asemenea oricărui organism, pentru a „supraviețui”, companiile trebuie să fie adaptate mediului în care „trăiesc”. De aceea, prevenția corporativă (inclusiv prevenția penală) se poate realiza prin implementarea unui program de compliance care să fie adaptat companiei țintă și domeniului de activitate în care compania respectivă ființează.



Implementarea programului de compliance trebuie să aibă în vedere modelul de răspundere corporativă stabilit de fiecare țară în parte, existența particularităților legale aplicabile entității respective, structura organizației, fluxul operațiunilor și nevoile de business.



Procesul de implementare parcurge în principiu etape a căror complexitate variază în funcție de organizație și, pe scurt, presupune evaluarea riscurilor, dezvoltarea unor politici și proceduri interne care să poată asigura mecanisme de supraveghere și autocontrol eficiente la nivelul organizației, instruirea continuă a membrilor organizației inclusiv sub aspect juridic, existența unor canale interne de raportare, existența a unor procese interne de reacție și remediu, precum și reevaluarea și adaptarea programului atunci când situația o impune.



Chiar dacă un program de compliance nu poate proteja în mod absolut o organizație, acesta trebuie să ofere mecanisme interne care pot preveni și detecta încălcări ale legii, mecanisme care să fie asumate și integrate în cultura organizațională, prin grija managementului.

Tendințele la nivelul Uniunii Europene și cum pot fi afectate companiile românești

Pentru că prevenția, prin definiție, înseamnă să fii pregătit pentru evenimente posibile, anticiparea evenimentelor viitoare trebuie să fie prezentă și în configurarea unui program de compliance, inclusiv prin observarea tendințelor legislative la nivelul Uniunii Europene, preocuparea legiuitorului european în această direcție fiind din ce în ce mai intensă.



Este important ca o companie să aibă un program de compliance care să fie supus mereu adaptării la cerințe care, deși nu sunt obligatorii acum, vor deveni obligatorii în viitorul apropiat, iar timpul de reacție oferit de autoritățile române în procesul de transpunere nu este de regulă unul generos.



Doar cu titlu de exemplu, la data 3 mai 2023, Comisia Europeană a propus o nouă directivă privind combaterea corupției prin mijloace de drept penal care, între altele, va impune statelor membre să atragă răspunderea companiilor care eșuează în a preveni anumite fapte de corupție sau contra patrimoniului prevăzute în directivă, atunci când lipsa supravegherii sau controlului din partea managementului companiei a făcut posibilă săvârșirea faptei de către orice persoană aflată sub autoritatea companiei.



În mod evident, în aceste situații, un program de compliance adecvat va presupune supravegherea sau controlul în organizație și va putea evita răspunderea companiilor.

Despre legile altor state care pot fi obligatorii pentru companiile care activează în România

Tradițional, legea penală se aplică teritorial (locus delicti), iar jurisdicția penală aparține statului care guvernează locul săvârșirii faptei. Totuși, în dreptul penal coexistă și alte principii care fac posibilă aplicarea extrateritorială a legii penale a unui stat (pentru fapte săvârșite în afara teritoriului statului respectiv).



Spre exemplu, există numeroase legi penale americane care se aplică dincolo de teritoriul Statelor Unite ale Americii și unde, ulterior declanșării unor investigații penale, programele de compliance sunt supuse unui proces de evaluare de către procurori (conform Evaluation of Corporate Compliance Programs elaborat de U.S. Department of Justice – Criminal Division, modificat recent în martie 2023) în urma cărora sunt determinate măsurile pe care procurorii le vor lua în investigație asupra companiilor investigate (inclusiv dacă le aplică sau nu vreo sancțiune).



Această tendință este regăsită inclusiv în Europa, spre exemplu în Franța, unde Legea Sapin II, în anumite condiții, se aplică și companiilor subsidiare din alte țări (inclusiv România) care au compania-mamă în Franța și care impune companiilor respective să aibă programe de compliance pentru a preveni faptele de corupție.



O tendință particulară în acest domeniu poate fi regăsită în Regatul Unit, unde relativ recent a fost introdus un nou concept de infracțiune pentru companii, care pot fi acum trase la răspundere penală pentru eșecul în prevenirea anumitor infracțiuni, precum corupția (Bribery Act din 2010) sau evaziunea fiscală (Criminal Finances Act din 2017). În toate aceste cazuri, companiile vor putea evita răspunderea dacă pot demonstra că au avut implementate proceduri de prevenție „adecvate” (în cazul Bribery Act) sau „rezonabile” (în cazul Criminal Finances Act) – cerința existenței procedurilor de prevenție fiind așadar consacrată legislativ.



Mai mult, chiar în aceste zile în Camera Lorzilor (House of Lords) a Parlamentului Regatului Unit se discută despre Economic Crime and Corporate Transparency Bill, act normativ care a trecut de Camera Comunelor (House of Commons) în luna aprilie 2023 și care va introduce o nouă infracțiune pentru companii: eșecul în prevenirea fraudelor, atunci când faptele sunt săvârșite de proprii angajați, iar frauda a adus un beneficiu companiei – act normativ care va avea de asemenea efect extrateritorial, urmând a se aplica atât companiilor britanice, cât și companiilor străine pentru fapte care intră sub incidența legilor britanice.



Cu toate acestea, conform noului proiect, companiile vor putea să evite răspunderea penală dacă vor putea dovedi că la momentul comiterii faptei au avut implementate proceduri de prevenție a fraudelor „rezonabile” – care vor fi cerințele unui îndrumar ce urmează a fi adoptat după intrarea în vigoare legii.

Constatăm astfel că programele de conformitate/compliance dobândesc o importanță din ce în ce mai mare la nivelul Uniunii Europene și în alte state care au adoptat legi cu impact asupra companiilor care activează în România. Această tendință este regăsită tot mai des inclusiv în România, ceea ce impune o reacție pe măsură din partea companiilor care desfășoară activități economice în țara noastră.



Deși implementarea unui program de compliance reprezintă un efort important pentru fiecare companie indiferent de dimensiunea ei și nu o face invincibilă în fața legilor și autorităților cu puteri de investigație, prevenția trebuie să fie luată din ce în ce mai în serios de către managementul companiilor, întrucât doar astfel va putea fi asigurată în mod responsabil stabilitatea organizației și sustenabilitatea afacerii.



Pentru mai multe detalii despre ce presupune implementarea unor programe de compliance/prevenție vă invităm să contactați autorul, avocat Andrei Croitoru, Counsel, act legal Romania, la adresa andrei.croitoru@actlegal-bep.com

