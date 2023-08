Lanțul de cafenele 5 to go vrea să ajungă la 1000 de cafenele în următorii 4 ani. 1.6 mil. clienți îi treg pragul lunar

Cu o medie de 13 locații noi deschise lunar și peste 1.650.000 de clienți care trec pragul cafenelelor 5 to go în fiecare lună, brandul a depășit cu 5% cifra de afaceri estimată pentru anul acesta și înregistrează o creștere de 55% față de rezultatele obținute anul trecut.

De asemenea, 5 to go anunță și o îmbunătățire a mediei de bon, care a atins 12,6 lei la nivel național și ajunge chiar la 16 lei în anumite zone din țară.

Totodată, meniul de vară din cafenele, care include gama Summer Crush în 3 variante (Vanilla Crush, Strawberry Crush și White Chocolate Crush) a înregistrat anul acesta o creștere de vânzări de 30%, iar dintre produsele disponibile în zona de retail, vedetele momentului sunt minisiropurile de 50 ml. cu diverse arome și noul produs ready to drink Italian Sparkling Espresso, pe bază de cafea 100% arabica, ușor acidulat.

„Aceste rezultate (...) vin într-un context economic provocator, care a adus creșteri de prețuri și a impus o adaptare sau chiar resetare a obiceiurilor de consum. Cu toate acestea, (...) a doua parte a anului se preconizează chiar mai productivă decât prima, astfel că ne așteptăm să depășim bugetul estimat și să ajungem la 150 de cafenele deschise în 2023. Se remarcă și o estompare a crizei forței de muncă, ceea ce nu poate fi decât o veste extrem de bună“, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Din cele aproximativ 500 de unități 5 to go din România, cifră pe care brandul își propune să o dubleze în următorii 4 ani, 64 au fost deschise anul acesta, la care se adaugă 33 de locații renovate.

5 to go deține deja și 5 locații dedicate zonei drive, cu vizibilitate crescută pe drumurile naționale, accesibile unui nou segment de consumatori: șoferii.

„Semnăm lunar aproximativ 13 noi contracte de franciză, iar 97% dintre contractele deja active au fost prelungite (...). Pe lângă deschiderea de noi unități, lansări de produse și consolidarea prezenței în retail, pregătim multe alte suprize pentru clienții noștri în perioada următoare“, completează Lucian Bădilă, cofondator 5 to go.

Expansiunea la nivel național se traduce prin prezența 5 to go în aproximativ 97 de orașe și a fost marcată și prin deschiderea în luna iulie a primului flagship store la Brașov, iar extinderea pe piața internațională continuă.

În Ungaria există deja 5 locații 5 to deschise sau în curs de amenajare și deschidere, iar în urma unor analize vor fi testate treptat și alte piețe, pe lângă Marea Britanie, Franța și Belgia, unde brandul 5 to go este deja prezent.

Pentru cei interesați, investiția totală într-o franciză 5 to go este cuprinsă între 15.000-20.000 euro, incluzând și taxa de franciză de 4.500 euro. Suma poate varia în funcţie de mai mulţi factori importanţi, precum suprafaţa locaţiei, chiria spaţiului, mobilierul sau numărul de angajaţi.

Sursa foto: 5 to go

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luca Dinulescu este jurnalist, activând anterior pentru publicații precum Digi 24, Adevărul sau Academia Cațavencu. A desfășurat de asemenea o activitate publicistică constând în patru volume publicate, între acestea numărându-se proză, nuvele și benzi desenate. Este absolvent de Regie Film și a fost de asemenea posesor al bursei J.W.Fulbright pe scenaristică și regie de film. Mai multe articole scrise de Luca Dinulescu »

Te-ar putea interesa și: