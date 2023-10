TAROM, compania care vrea să se salveze cu donații de la români, numește un nou director

Consiliul de Administraţie al TAROM a decis anumite schimbări în managementul executiv, cu scopul de a revitaliza şi de a optimiza activităţile de conducere şi coordonare ale companiei şi l-a numit pe Bogdan Popescu în funcţia de director general, scrie Agerpres.

În același timp, angajații au început o acțiunii de strângere de donații pentru ca firma să nu intre în faliment. Sindicatul Unit Tarom (SUT) solicită susţinerea unor activităţi de donaţii şi subscripţie publică de acţiuni pentru salvarea operatorului aerian naţional, care în anul 2023 mai dispune de 12 aeronave şi doar 19 zboruri externe, faţă de 27 de zboruri şi mult mai multe aeronave în anul 1967.

"În 18 septembrie 2023, compania TAROM ar fi trebuit să serbeze cei 69 de ani de la înfiinţare. Din păcate, de 33 de ani, aproape jumătate din viaţa acestei companii a fost sub semnul aşa ziselor restructurări făcute de guvernele României, sub toate culorile politice, niciuna reuşită. Intrarea în cel de-al 70-lea an de viaţă este umbrită de nereuşitele conducerilor politice, incompetenţa instituţională şi a statului eşuat. Constatăm cu tristeţe că istoria de aproape 70 de ani a companiei nu mai este de mult în mâinile noastre, a angajaţilor, ci a politicienilor statului eşuat. Dacă timp de decenii brandul TAROM şi-a câştigat prin oamenii săi, angajaţii profesionişti ai TAROM, un loc binemeritat în istorie reprezentând cu mândrie România, am ajuns în situaţia în care cel mai probabil vom pieri în neantul istoriei ca şi multe alte companii de stat româneşti închise de incompetenţele conducerii politice", susţin reprezentanţii Sindicatul Unit Tarom.

Grindeanu, despre TAROM: „Eu n-am întâlnit instituţie cu angajaţi mai mulţi, neamuri între ei”

„Toată lumea îşi doreşte salvarea TAROM, dar în acest moment, cu acest număr de personal pe care îl avem, lucrurile nu stau în picioare economic, iar eu n-am întâlnit instituţie cu angajaţi mai mulţi, neamuri ei între ei”, a declarat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

"Domnii de la sindicat prima oară ar trebui să vadă altele. Unu: că este supradimensionat numărul de angajaţi de la TAROM. Cum se încearcă să se facă ceva, cum o dăm într-o grevă. Doi: eu n-am întâlnit instituţie cu angajaţi mai mulţi, neamuri ei între ei, cum e la TAROM. Campanie de tipul ăsta e frumos - "Dăm un leu pentru Ateneu", era în trecut o campanie de acest tip, dar hai să vedem partea cealaltă. E o chestiune care dă bine la presă, dar nu asta e soluţia. Scuzaţi-mă, un leu... Eu recomand românilor să nu dea ca să fiu mai clar, pentru ce strâng cei de la sindicat, că n-am încredere foarte mare. Eu n-am încredere foarte mare în acest stil de a face subscripţie publică, mai ales gestionată aşa cum am spus de cineva care pare foarte atent când încerci să faci câte o restructurare (...) Ieri am văzut acest anunţ care mi-a ridicat mari semne de întrebare", a spus Grindeanu potrivit Agerpres.

Cine este Bogdan Popa, noul „căpitan” al TAROM

Bogdan Popescu este absolvent al Facultăţii de Aeronave, al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi al programului EMBA Asebuss. Acesta are o experienţă de peste 25 de ani în companii de renume internaţional, precum Shell, Metro şi Microsoft. De asemenea, în anul 2021, Bogdan Popescu a ocupat funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Avioane Craiova.



Pentru asigurarea atât a unei tranziţii eficiente, cât şi a continuităţii activităţii companiei, s-a decis totodată numirea actualului director general, Costin Iordache, în funcţia de director economic, cât şi numirea actualului director economic, Narcis Obeadă, în funcţia de director comercial.



"Obiectivul principal al noii echipe de management rămâne finalizarea şi implementarea planului de restructurare, ce va conduce la revitalizarea companiei şi transformarea ei într-o organizaţie profitabilă şi modernă", subliniază sursa citată.

