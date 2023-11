10 idei care modelează viitorul afacerilor, prezentate la Zilele Biz, festivalul de business al României

Zilele Biz, maratonul care de 22 de ani dă tonul tendințelor în mediul de business, a concentrat pe durata unei săptămâni, între 20 -24 noiembrie, peste 90 de speakeri de top, sute de idei valoroase, informații în premieră și multiple oportunități de networking. Festivalul de business al României, organizat de revista Biz, a fost și în 2023 cel mai generos eveniment din punct de vedere al conținutului.

Zilele Biz 2023 au oferit informații aplicate pentru antreprenori, profesioniști care doresc să continue să inoveze, manageri, specialiști din media & marketing și pentru echipele de sustenabilitate și CSR. Pentru fiecare a existat o zi dedicată, însă cei care au luat parte la întregul eveniment, de luni până vineri, au apreciat timpul câștigat în festivalul de business al României, de la speakeri la prezentări și dezabateri, de la reîntâlnirile cu specialiști la contactele noi, de la activările de brand spectaculoase la experiența fine dining de la finalul fiecărei zile.

Zilele Biz rămâne evenimentul care modelează mediul de business românesc și oferă o imagine completă asupra tendințelor care modelează viitorul. Următoarea ediție va avea loc în luna noiembrie 2024, urmând să fie anunțate din timp programul pentru fiecare din cele cinci zile precum și informații complete pentru înscrierea la Zilele Biz, atât în revista Biz, prima revistă de business a României, cât și pe site-ul zilelebiz.ro.

10 idei care modelează afacerile din România, aflate la Zilele Biz

1. Antreprenorii ridică România

România este țara cu cei mai puțini antreprenori din Europa, dar aportul acestora este puternic în PIB și impactul businessurilor antreprenoriale se simte tot mai mult în economie. Suntem o țară cu foarte multe oportunități, pentru că încă avem multe lipsuri, ceea ce înseamnă că suntem o țară a antreprenoriatului.

2. Think big, go bigger!

Antreprenorii care pornesc azi businessuri în România gândesc tot mai mult din start produse și servicii pentru piața internațională, au o viziune care nu se mai limitează la piața locală.

3. Echipa este cheia succesului

Succesul este un "sport" de echipă. Este foarte greu să ai succes pe cont propriu. Singur te miști rapid, dar în echipă ajungi departe. Un antreprenor, un CEO are nevoie de oameni care să îl contrazică, să vină cu o altă părere, pentru că așa se construiește un business cu adevărat solid.

4. Încurajați inovația

Cultura organizațională a unei companii trebuie să susțină un mediu deschis inovației. Companiile de succes dezvoltă o cultură organizațională care permite și eșecul, care asigură confortul de a greși, care securizează inteligența emoțională.

5. Leadershipul înseamnă umanitate

În era tehnologiei și a AI, empatia și căldura umană vor fi calitățile care vor face diferența în leadership în următorii 5-10 ani alături de capacitatea de a depăși eșecurile și de a învăța în permanență.

6. Cea mai bună perioadă pentru a porni în business

România se află acum în cel mai bun moment pentru a investi într-un startup, în cea mai bună perioadă pentru a porni un business. Avem tehnologie, oameni capabili și acces la surse de finanțare pentru a construi un ecosistem de businss puternic.

7. Businessul devine social

Companiile au ajuns să se bucure de cea mai de încredere la nivel mondial. Consecința este că leadershipul de business devine unul social, iar implicarea în comunitate și construirea unui viitor sustenabil devin obligatorii pentru o afacere de succes în următorii ani.

8. Noua generație schimbă totul

Vocea noii generații schimbă tot mai mult felul în care brandurile, companiile se raportează la piețele pe care activează, dar și felul în care comunică, fiindcă generația tânără iubește brandurile, dar urăște publicitatea.

9. AI schimbă paradigma

Rolul AI este să ne facă mai buni, nu să ne înlocuiască. Trebuie să înțelegem că inteligența artificială ne va salva timpul și resursele pe care le putem investi în noi pentru a fi mai buni.

10. Nu există business fără sustenabilitate

Sustenabilitatea nu este o preocupare pentru timpul liber, este o obligație. Iar ESG reprezintă o șansă mare pentru companii să pornească la drum pe o relație fundamentată pe transparență și încredere în fața consumatorilor, dar și a societății în general.

Zilele Biz – 5 zile și sute de oportunități

Zilele Biz au oferit și în 2023 sute de oportunități de networking valoros și întâlniri cu oameni care pot inspira, ajuta și motiva doer-ii de la brandurile care aspiră la succes. Totul s-a întâmplat timp de 5 zile, la Biavati Events din București, driven by Jeep și Afla Romeo, având coffee partener 5 to go, gourmet partener Sciccheria, mobility partner AVIS și partener media principal Radio Guerrilla.

Partenerii Zilei Antreprenorilor au fost Banca Transilvania, Vodafone, Impetum Group, Adrem, NN, HILS Development și Siviero Maria.

Partenerii Zilei Inovației din acest an au fost Philip Morris România, Carrefour, Arggo, BRD – Groupe Societe Generale, NN, DIGI, Honor și Schneider Electric România.

Ziua de Management a avut drept parteneri Samsung, TBI Bank, Chivas, Kaufland, Puratos și Groupama.

Parteneri pentru Ziua de Media&Marketing la Zilele Biz au fost Alpha Bank, ADNV, Maresi, Cris-Tim Lactate și Tazz.

Ziua de Sustenabilitate a avut drept parteneri Lidl, UniCredit Bank, Coca-Cola Romania, Veolia, Electrolux, Orange, FEPRA, AVON și Provident.

Evenimentul a fost posibil cu susținerea Orkla Foods Romania, Delicaterium, Magnolia, Syscom Digital, Eutron, OVN, Line Agency, EFdeN, VIP România, Știrile PRO TV, Blitz TV, Universal Solutions, COCOR, Imperial Gold Media, Hosterion, Update Production, MApN, Douglas, Sesderma, Elmiplant, ClassIN, Alioli, Tuborg, Japanos, Total Technologies și Netopia Payments.

Următoarea ediție Zilele Biz va avea loc în luna noiembrie 2024, urmând să fie anunțate din timp programul pentru fiecare din cele cinci zile precum și informații complete pentru înscrierea la Zilele Biz pe site-ul zilelebiz.ro.

Revista Biz are una dintre cele mai puternice comunități de business din țară. A organizat evenimente de afaceri și proiecte speciale în cele mai mari orașe din țară și în 11 capitale din lume, pe 3 continente. Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și Haute Culture Magazine by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

