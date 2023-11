"Băutura mea preferată de la Starbucks este Espresso Doppio Macchiatto cu un pic de lapte fierbinte alături", a declarat CEO-ul Starbucks publicației Fortune, citată de Business Insider, precizând, totodată, că ar fi vorba despre lapte degresat.

Acesta a povestit că băutura îi reamintește de cafeaua pe care obișnuia să o bea în India, acesta fiind născut și crescut în Pune, un oraș din sud-vestul Indiei.

El s-a mutat în SUA în anii 1990 pentru a studia și a munci în această țară.

The Starbucks CEO's 'favorite go-to drink' at the coffee chain costs around $3 https://t.co/UyVB6Ir5yh— Business Insider (@BusinessInsider) November 27, 2023