Antreprenoriatul, demararea unei afaceri sau intrarea pe o piață presupune curaj, să nu te temi de riscurile pe care le implică, mai ales dacă de aceste riscuri depind veniturile întregii familii. Dar ce se întâmplă atunci când îți faci curaj fără să știi și intri pe o piață cu un potențial de 500 de milioane de euro?

Povestim astăzi despre cum s-a născut o afacere în mijlocul pandemiei din 2020 și care ar putea crește și mai mult dacă fondatorul său ar decide că este momentul să apese pe accelerație.

Am stat de vorbă cu Alin Trușcă, fondatorul grupului de firme EVOhoreca, ce se ocupă cu amenajări pentru industria restaurante, cafenele și hoteluri, dar și săli de evenimente, care, din 2002 și până în prezent, a strâns peste 7.000 de lucrări în toată țara.

Dar lucrurile au devenit și mai interesante pentru Alin Trușcă în timpul pandemiei, când și-a dat seama că trebuia să facă și altceva în afară de amenajări interioare.

Avea deja o subcomponentă a afacerii ce presupunea amenajarea de spații de joacă pentru copii. Era una mai degrabă de consultanță și pe care o făcea pe alocuri. Dar, în pandemie, când apetitul investițiilor din partea proprietarilor de restaurante și hoteluri scăzuse, Alin Trușcă trebuia să vină cu o idee de a-și menține ritmul de activitate, având costuri fixe pe care trebuia să le acopere, muncitori pe care să-i plătească și să-i mențină activi.

„Brandul Juko l-am dezvoltat în pandemie, dar business-ul acesta îl aveam cam din 2016. Afacerea cu amenajarea de spații pentru clienții din zona HoReCa era deja stabilă și aveam tot mai mulți clienți care ne cereau sfaturi sau soluții pentru amenajarea spațiilor pentru familii. Aveam clienți hoteluri sau restaurante mari care aveau nevoie de spații dedicate copiilor”, și-a început povestea Alin Trușcă.

(Alin Trușcă, fondator EVOHoreca - Sursa foto: Compania)

Inițial căuta soluții pentru clienții cu care lucra, sugerându-le furnizori, dar, treptat, au descoperit că pot face chiar ei asta.

„Noi montam deja mobilier. Tot bormașini foloseam, tot de aceleași scule aveam nevoie. Nu trebuia să inventăm nimic. Mi s-a părut normal să fac acest pas. Am găsit furnizori și am început să instalăm noi locuri de joacă. Făcând treaba asta în restaurante și hoteluri, ne-au descoperit niște proprietari ale unor companii de construcții, care participau la dezvoltarea de ansambluri rezidențiale”, a continuat antreprenorul.

Astfel, au început să primească cereri de ofertă pentru parcuri și locuri de joacă pe care să le instaleze în ansamblurile la care lucrau.

2020 a fost anul de cotitură... spre o nouă oportunitate

Până în 2020 au efectuat sporadic diverse lucrări de acest tip, pentru clienții tradiționali pe care îi avea pe segmentul HoReCa, dar și pentru clienții companii de construcții care erau angajați în diverse proiecte imobiliare.

A venit anul 2020 și criza sanitară, ceea ce a făcut ca sectorul HoReCa să „se ducă în cap”, după cum ne povestește antreprenorul.

Erau destule locuri în care puteai să ieși și atunci, dar accesul era limitat, la o treime din capacitatea localurilor, dar au fost multe restaurante care s-au închis, iar cele care au rezistat au suspendat sau anulat multe dintre planurile de investiții în locațiile lor.

Potrivit lui Alin Trușcă, mulți nu au vrut să-și asume investițiile în condițiile incertitudinii și a încasărilor ceva mai scăzute, care reduceau și bugetele de investiții în renovări sau reamenajări. De cealaltă parte, în multe cazuri, gradul de utilizare a mobilierului din multe locații horeca a fost unul scăzut, așa că a redus nevoia de a înlocui mobilierul din spațiile respective.

„Apărând acest gol în activitate, dar și din punct de vedere financiar, având multe costuri, trebuia să acoperim într-un fel sau altul golul acesta. Prima idee care mi-a venit a fost să accelerez business-ul de amenajări în spații deschise. M-am gândit că, dacă erau restricții la interioare, poate că oamenii vor căuta activități în aer liber”, ne-a mai povestit antreprenorul.

Obiectivul era acela de a amenaja locuri de joacă pentru copii, dar și de spații de fitness pentru adulți.





A trimis peste 3.100 de cataloage la toate primăriile din țară

Pentru că voia să facă și pasul următor în dezvoltarea Juko, a știut că trebuia să facă ceva prin care să atragă atenția.

„Am avut noroc și că fusesem recent în Turcia, unde avem furnizorii noștri. Am luat cataloage de la mai mulți furnizori și am creat propriul catalog, pe care l-am trimis către toate primăriile din țară”, ne-a mai spus Alin Trușcă.

A introdus în cataloagele lui, nu doar echipamente strict pentru locuri de joacă, ci și alte produse adiacente locurilor de joacă, precum bănci, stâlpi de iluminat. A adăugat și stații de autobuz, dar mai mult în ideea de a fi acolo, pentru a avea un catalog cât mai bogat. Chiar ne-a spus că nu s-a gândit niciodată că o să le și vândă.

„Am creat acest catalog și un site cu brandul Juko. Am găsit că erau cam 3.130 de primării în România și am printat cataloage pe care să le trimit prin Poșta Română. În prima fază, nu s-a întâmplat nimic, însă, fiind prezent pe internet, prezentând o parte din lucrările pe care le făcusem și cu EVOhoreca, au început să vină cereri organic”, ne-a explicat fondatorul grupului de firme EVOhoreca.

Alin Trușcă: Nu mă așteptam să fim interesanți pentru prima companie cu care am colaborat

Juko a început să intre în proiecte publice pe lângă constructorii mari, care își permiteau să ia, de exemplu, proiectul amenajării unui bulevard întreg. Au astfel de proiect include o mulțime de lucruri de făcut, cum ar fi asfaltarea, facerea sau refacerea de trotuare, amplasarea de bolarzi, bănci, coșuri de gunoi și așa mai departe. Aceste companii mari fac ele tot ce pot face cu resursele pe care le au, iar ceea ce este în afara ariei lor de expertiză subcontractează.

„Prima companie care ne-a subcontractat a fost chiar Strabag. A fost o surpriză și pentru mine, deoarece nu mă așteptam să fim interesanți pentru ei. Dar sunt o companie pe care nu o interesează cine sunt partenerii, dacă aceștia oferă soluțiile și serviciile de care au nevoie, în termenii din contract, la prețul agreat și așa mai departe”, ne-a mai povestit Alin Trușcă.

Antreprenorul recunoaște că a fost cam la cazinou implicarea în primul proiect public, deoarece nu știa ce presupunea să fie subcontractat de o companie mai mare la un proiect public, dar că a fost o experiență mai mult decât utilă pentru firma sa.

„Am învățat cum se face un astfel de contract, ce trebuie să cuprindă, ce înseamnă să fi parte integrantă într-un asemenea proiect, care era conduita adecvată pe un asemenea șantier. Adică, noi lucram în restaurante și în hoteluri. Știam ce trebuie făcut acolo, dar nu știam ce însemna un șantier public”, ne-a mai spus Alin Trușcă.

Potrivit lui, primul contract l-a ajutat chiar să-și dea seama ce scule și utilaje îi trebuiau suplimentar, l-a determinat să investească inclusiv în spații de logistice, cum să-și eficientizeze fluxul de lucru pentru a avea utilajele necesare disponibile, astfel încât să se încadreze în termenii impuși de compania contractantă în efectuarea anumitor lucrări.

„În două luni, aveam deja două hale construite, un mini-excavator, dube de transport. Am început să investesc în ce aveam nevoie către zona de construcții, pentru că era destul de diferit de ce făceam înainte”, ne-a mai spus antreprenorul care se ocupa în principal de montarea de mobilier în restaurante și hoteluri.

Riscul asumat fără să voia lui

Alin Trușcă ne-a mărturisit și că este o afacere în care s-a băgat mai mult prin prisma faptului că nu a avut la îndemână toate informațiile despre ce înseamnă astfel de lucrări. Având o firmă mică, dacă i-ar fi spus cineva că va avea nevoie de propriul capital și de investiții suplimentare în propriul business, poate că s-ar fi simțit descurajat.

„Când începi astfel de proiecte ai nevoie și de capital de lucru, deoarece astfel de proiecte încep cu 0 lei avans. Trebuie să faci lucrările din resursele proprii. Noi nu eram obișnuiți cu stilul acesta de lucru. În proiectele noastre din domeniul horeca lucrările încep cu 50% avans”, ne-a explicat fondatorul EVOhoreca.

Acesta este și un motiv pentru care Alin Trușcă afirmă că nu poate accelera foarte tare cu activitatea pe zona de proiecte publice, deoarece nu are resursele financiare ale marilor companii de construcții.

„Eu sunt și genul de antreprenor care face totul prin autofinanțare. Prefer să nu apelez pentru finanțare la bănci, nu vreau să mă expun”, a mărturisit acesta.

În prezent, din totalul activități companiei, circa 30% este reprezentat de proiectele din domeniul public, dar ne spune că potențialul este uriaș, deoarece doar proiectele care se aflau în sistemul public de licitații ultima oară când a consultat datele se ridicau undeva la 500 de milioane de euro.

„Nu mă așteptam să fie un segment cu un asemenea potențial. Încă sunt un antreprenor care merge după instinct, dar care merge la sigur. Este singura și principala mea sursă de venit. Cu ea îmi întrețin familia. Nu pot risca stabilitatea ei. Dacă știam că trebuia să investesc în hale de depozitare, în echipamente suplimentare, nu mă apucam. M-ar fi speriat ideea și mi-aș fi văzut în continuare de mesele, scaunele și canapelele pe care le montam în restaurante și în hoteluri”, ne-a mai povestit antreprenorul.

Astfel, Alin Trușcă mărturisește amuzat că procesul de intrare pe piața amenajărilor urbane a urmat un parcurs invers celui obișnuit.

„Noi am luat-o cumva de la coadă la cap. Aveam deja clienți și apoi a trebuit să investim în ceea ce aveam nevoie pentru a lua astfel de lucrări. Când am văzut că există cerere, că există potențial, nu am mai avut o teamă în a investi”, a punctat acesta.

Business-urile s-au completat între ele

Juko face parte din grupul de firme EVOhoreca, activ încă din anul 2002, grup din care mai fac parte mărcile EVOhoreca (amenajări hoteluri, cafenele, restaurante), truEvents, (amenajări săli de evenimente) și Studio32 (mobilier și decorațiuni pentru sectorul rezidențial).

În prezent, Alin Trușcă ne spune că afacerile tradiționale pe EVOhoreca și cele Juko se completează, fiind destul de sezoniere, ceea ce îi conferă activitate tot întregul unui an. Segmentul horeca are trei vârfuri importante în care locațiile investesc în amenajări, mai exact înainte de sărbătorile pascale, următorul este înainte de începerea sezonului estival, iar al treilea apare prin toamnă și până la începerea sezonului sărbătorilor de iarnă.

„Ce am reușit să fac cu businessul Juko a fost să echilibrez activitatea în celelalte perioade ale anului. Multe dintre resurse, însemnând atât echipe de montaj, dar și echipamente și mașini, sunt folosite și în amenajarea de spații din horeca, dar și pentru proiectele publice”, ne-a mai spus el.

În prezent, pe lângă clasicele locații în care lucrează de mulți ani, adică în restaurante, cafenele și hoteluri, lucrează și pentru clienții care dețin centre comerciale, mall-uri, în care amenajează atât spațiile de food-court, dar și spațiile din aer liber, unde instalează, pentru aceeași clienți, cum ar fi NEPI, Prime Kapital și alții. Aici intră locuri de joacă, dar și de făcut mișcare în aer liber unde să se simtă bine și adulții, nu doar copiii.

Instalarea de stații de autobuz este și ea o parte importantă în componenta de lucrări publice, având contracte cu mai multe localități din România. Valoarea medie a contratelor pentru stații de autobuz în care a intrat Juko este undeva între 4.000 și 5.000 de euro.

Deși în prezent afirmă că vrea să rămâne precaut în ceea ce privește expansiunea propriei afaceri, recunoaște și că l-ar încânta implicarea într-un proiect de amploare.

„Prin 2020 visam să prind un contract de oraș mare să livrez o cantitate substanțială de stații de autobuz. Nu neapărat în București, ci și în provincie. Și nu este vorba de câștigul financiar, ci faptul că, dacă ai un proiect la nivelul unui întreg oraș, îți conferă un statut de autoritate în domeniu, dar și o mândrie personală de antreprenor”, ne explicat Alin Trușcă.

Deocamdată, ne spune că nu intenționează să-și extindă afacerile mai mult decât îi permite resursele actuale. Va continua să-și dezvolte afacerea pe zona horeca, acolo unde are experiența cea mai mare și pe care o înțelege și o stăpânește mult mai bine. Ne mai spune că s-ar putea implica în mai multe proiecte de amenajări publice, dar că preferă să participe în acele lucrări care sunt relevante pentru comunitățile respective.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: