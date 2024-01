Tranzacție pe piața de distribuție: Unul dintre cei mai mari jucători vrea să cumpere unul dintre principalii competitori

Aquila (simbol bursier AQ) a încheiat un acord preliminar pentru achiziţionarea a 100% din părţile sociale ale companiilor Parmafood Trading SRL şi Parmafood Group Distribution SRL, unele dintre principalele companii distribuitoare de bunuri de larg consum, relatează Agerpres.

Tranzacţia va avea loc sub rezerva obţinerii avizelor necesare din partea Consiliului Concurenţei, a Comisiei pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe şi după aprobarea prealabilă a principalilor termeni şi condiţii de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Aquila.



"Conform strategiei de dezvoltare a afacerii anunţate odată cu listarea la Bursa de Valori Bucureşti, continuăm achiziţiile de companii şi menţinem abordarea din perspectivă mai amplă, de piaţă şi de profitabilitate a companiei ţintă. Totodată, achiziţia ne va permite să ne extindem şi să ne consolidăm prezenţa pe toate canalele de distribuţie cu produse complementare activităţii noastre şi reprezintă încă un pas în consolidarea afacerii. Finalizarea achiziţiei companiilor Parmafood va permite lărgirea portofoliului Aquila cu noi parteneri internaţionali şi locali", a declarat Cătălin Vasile, CEO Aquila.



Preţul cumulat convenit pentru achiziţia ambelor companii va fi de maximum 16,5 milioane de euro din care se vor scădea datoriile, în baza unui mecanism de preţ stabilit de părţi, şi va fi plătit din surse proprii.



Modalitatea de plată agreată constă în achitarea a 80% din suma totală la perfectarea tranzacţiei şi câte 10% după expirarea unui termen de 1 an, respectiv 2 ani de la perfectarea tranzacţiei.



"Este o decizie importantă în privinţa viitorului companiei noastre şi vine ca o confirmare a maturităţii modelului nostru de business. Am decis să oferim continuitate afacerii de distribuţie prin asocierea cu un jucător mai mare, care împărtăşeşte viziunea şi valorile noastre şi care va crea oportunităţi de creştere şi dezvoltare atât pentru partenerii de afaceri, cât şi pentru angajaţii noştri", a spus Eugen Savu, acţionar majoritar şi Director General, Parmafood.



Companiile Parmafood au o istorie cumulată de 3 decenii şi deţin un portofoliu de peste 100 de branduri cu notorietate naţională şi internaţională. Parmafood Trading SRL şi Parmafood Group Distribution SRL au înregistrat în 2022 o cifră de afaceri cumulată de 245,53 milioane de lei şi un profit net cumulat de 15,67 milioane de lei. Companiile achiziţionate prestează activităţi de distribuţie în canalele HoReCa, Retail Modern şi Retail Tradiţional şi operează depozite logistice cu sisteme integrate de management ale stocurilor.



Aquila vinde produse de larg consum în peste 72.000 de puncte de desfacere prin toate canalele de comerţ cu amănuntul al bunurilor de larg consum, care acoperă peste 90% din piaţă. Portofoliul de produse integrat însumează peste 10.000 produse.



Compania a fost înfiinţată în anul 1994 de către antreprenorii Alin Adrian Dociu şi Constantin Cătălin Vasile. Din noiembrie 2021 este listată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), ca urmare a unei oferte publice iniţiale în valoare de 367 milioane lei, cea mai mare ofertă publică iniţială derulată de o companie antreprenorială românească pe piaţa de capital locală. Acţiunile companiei (simbol AQ) sunt incluse în indicele de referinţă BET al Bursei de Valori Bucureşti, Global Micro Cap ai FTSE Russell, MSCI Frontier IMI şi MSCI România IMI.

Sursa foto: Shutterstock

