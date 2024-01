După ce în anul 2023 a depășit borna de 500 de cafenele deschise în România și a înregistrat o cifră de afaceri de 40 de milioane de euro la final de an, grupul 5 to go targetează pentru 2024 un total de 650 de cafenele și o cifră de afaceri de 50 de milioane de euro, o creștere de 25% față de 2023.

Conform planificării actuale, 5 to go va depăși numărul de 600 de cafenele, dintre care 50% în București, urmat de Brașov (30 cafenele) și Cluj (15).

Pe de altă parte, dacă în 2023 harta 5 to go număra 110 orașe cu cel puțin o cafenea deschisă, în 2024 expansiunea vizează cel puțin 40 orașe noi.

„Rezultatele obținute în ultimul trimestru al anului 2023 (...) au impulsionat planificarea pentru perioada următoare și stabilirea de obiective noi, în concordanță cu ritmul de dezvoltare pe care ne propunem să îl menținem. (...) Lucrurile avansează constant la nivel local, practic o nouă locație 5 to go se deschide în România la fiecare 2 zile lucrătoare. Totodată, ne dorim și credem că avem șanse reale de a avansa anul acesta pe locul 7 în topul european al lanțurilor de cafenele, în creștere de pe locul 9 unde ne situăm acum”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

În 2024, direcțiile de dezvoltare vizează îmbunătățirea mediei de bon, care va trece de 15 lei în lunile următoare, creșterea traficului în cafenele și dezvoltarea de produse private label dedicate segmentului retail.

La nivel internațional, în plan este lansarea pe piața din Slovacia, atingerea bornei de 10 cafenele în Ungaria și implementarea unui proiect pilot pe piața din Bulgaria.

În același timp, parte din strategia de a ține pasul cu tendințele pieței și nevoile clienților în era digitală, aplicația 5 to go este gata de lansare în proporție de 90% și va fi disponibilă în această primăvară, pentru a facilita accesul în universul brandului și experiențele pozitive de consum.

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește divizia de retail, noi produse marca 5 to go sunt analizate pentru a fi lansate în acest an.

Sursa foto: 5 to go

