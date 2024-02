Creșterile de taxe ale guvernului continuă să încurce planurile antreprenorilor din zona Horeca, lucru care însă nu îi împiedică pe unii să își continue planurile de extindere pentru anul în curs. Este și cazul fondatorului TED's Coffee, care, deși recunoaște că schimbările fiscale îi strică socotelile, totuși are planuri mari pentru anul 2024.

"Am început anul în forță. Am deschis o serie de locații pe finalul de an 2023 și în luna ianuarie 2024, mai precis șase locații stradale. Acum ne-am concentrat pe Timișoara, unde am deschis anul trecut două locații, iar anul ăsta am deschis la Oradea", a declarat Vasi Andreica, fondatorul TED's Coffee, pentru wall-street.ro.

Acesta dezvăluie de asemenea faptul că în acest moment echipa are în lucru alte șapte locații, care se pot deschide etapizat în următoarele 3 luni.

Antreprenorul vizează de asemenea și alte orașe în afara Bucureștiului, dintre locațiile care sunt acum în lucru una fiind la Pitești, în vreme ce un contract de franciză a fost semnat de asemenea la Constanța, pentru acesta nefiind găsit însă momentan spațiu.

Cât privește performanța financiară TED's Coffe, Vasi Andreica spune că brandul a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri consolidată de aproape 8 milioane de euro, iar anul acesta urmează să depășească 10.

Ne concentrăm pe locații stradale, deschidem și în office dar cu mult mai multă atenție, cu o validare a spațiilor mult mai atentă. Strada a performat cel mai bine în 2023, dar ne uităm și la spațiile care n-ar fi neapărat în standardul pieței. Vasi Andreica, TED's Coffee

De asemenea, aceasta adaugă faptul că în acest moment, fără locațiile care sunt în lucru, compania operează 51 de locații, în vreme ce întregul grupul are undeva până în 200 de angajați. Din acest punct de vedere, însă, recunoaște antreprenorul, provocările sunt extrem de mari pentru a găsi personal de calitate.

În concluzie, Vasi Andreica spune că TED's Coffe a reluat expansiunea accelerat, exact din punctul în care s-a oprit înainte de pandemie, când compania era în aceeași paradigmă.

Acesta s-a referit totodată și la zona de prețuri, în privința cărora admite că 2023 a fost un an destul de agitat, dar în acest moment vede o stabilizare.

Nu prevăd mari scumpiri anul ăsta, pentru că totuși am ajuns la un punct în care toată HoReCa a crescut prețurile nepermis de mult, începând de la distribuitori și apoi pe tot lanțul. Am ajuns la niveluri de prețuri care în multe cazuri sunt mai mari decât în alte capitale europene și cred dacă nu suntem atenți cu zona asta de pricing se va întoarce împotriva noastră. Vasi Andreica, TED's Coffee

Tot cu referire la acest subiect, de altfel, antreprenorul arată că dacă te uiți la cât costa acum doi ani o bere, sau o Coca Cola, sau un capuccino, astăzi avem cu totul și cu totul alte prețuri.

Acesta s-a referit de asemenea și la cei care trec pragul TED's Coffee, explicând că, teoretic, clienții majoritari ai companiei sunt femeile, iar acestea preferă cafelele dulci, cu siropuri, cu frișcă, cu decoruri, lucru care depinde însă foarte mult de locație.

Totodată, Vasi Andreica dezvăluie faptul că brandul este în discuții cu un fond de investiții, existând posibilitatea de a lua drept partener un astfel de fond.

Concret, acesta arată faptul că, dacă echipa ar vrea să dubleze rețeaua, de exemplu, ar avea nevoie de un partener în această zonă.

Iar cât privește provocările pentru următoarea perioadă, fondatorul TED's Coffee spune că, din punctul său de vedere, dacă situația de fond nu va fi afectată de războiul din Ucraina foarte tare, nu mai vede opreliști pentru perioada imediat următoare.

La capitolul provocări, acesta s-a referit de asemenea și la creșterile de taxe, despre care spune că "încurcă categoric", compania înregistrând provocări în ceea ce priveșe scumpirile, în primul rând datorită creșterii prețurilor la materiile prime, dar și a creșterii TVA-ului de la 9% la 19%.

Deși noi cumpărăm produsul cafea cu 9% TVA, cumpărăm produsul lapte cu 9% TVA, le amestecăm, le servim clientului și am fost informați că acel produs ar trebui să aibă un TVA de 19%. Nu înțelegem de ce. Nu înțelegem cum s-a ajuns la acest lucru. Vasi Andreica, TED's Coffee

În acest context, antreprenorul concluzionează spunând faptul că echipa TED's Coffe este foarte atentă la toate costurile din cafenele, pentru a putea menține aceleași prețuri.

