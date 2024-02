Danco Vision prinde viteză și încheie 2023 cu peste 3 milioane de euro cifră de afaceri

Interviu cu Daniel Ionescu, CEO & Founder Danco Vision

Agenția full-service de marketing digital Danco Vision a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri care a depășit 3 milioane de euro. Față de 2022, rezultatele sunt mai mari cu 20%, fiind determinate și de o creștere a numărului de clienți cu 30%. Cu o echipă în plină expansiune și viziunea de a adopta și integra rapid cele mai noi tehnologii emergente, Danco Vision își propune să fie în continuare unul dintre pionierii revoluției digitale, nu doar un simplu participant. Află în continuare de la Daniel Ionescu, CEO & Founder Danco Vision, care au fost performanțele anului trecut, ce rol va avea AI-ul în procesele creative, ce atribute de forță are agenția și care sunt direcțiile de business în 2024.

Reflectând asupra anului încheiat, care sunt cele mai importante repere de business din 2023 pentru Danco Vision?

Anul 2023 a fost un punct de cotitură în evoluția Danco Vision, marcând o creștere remarcabilă. Am sporit numărul angajaților cu peste 50%, demonstrând adaptabilitatea într-un mediu dinamic și capacitatea de a face față cu brio nevoilor clienților. Am împrospătat echipa, inclusiv la nivel de management, am investit mult în oameni și în a le upgrada know-how-ul, am integrat noi tehnologii și am îmbunătățit toate procesele existente.

Cum au fost integrate tehnologiile creative AI în fluxurile de lucru ale departamentelor agenției?

La Danco Vision, integrarea AI în fluxurile de lucru a fost o mișcare strategică, accentuând inovația și eficiența pe toate planurile. Am riscat, urmărind ca abordare un personaj deopotrivă controversat și genial în abordarea sa și, asemeni lui Steve Jobs, ne-am propus să facem tehnologia mai accesibilă și mai intuitivă pentru echipa noastră, sporind astfel creativitatea și calitatea serviciilor.

Am pariat pe integrarea inteligenței artificiale într-un mod controlat și non-exhaustiv în toate departamentele noastre. După multă muncă, schimbări de mentalitate și investiții financiare importante, am ajuns în punctul în care reușim să livrăm rezultate mai bune într-un timp mai scurt, devenind, poate, cea mai eficientă agenție de marketing digital din România.

Cum a evoluat raportul dintre clienții noi și cei tradiționali în 2023?

În 2023, Danco Vision a echilibrat cu succes atragerea de noi clienți cu menținerea celor existenți. Acest echilibru reflectă abilitatea noastră de a ne extinde global, menținând totodată o bază solidă în piața locală, o strategie esențială în viziunea noastră de creștere continuă.

În cifre, am reușit să creștem portofoliul de clienți cu 30% și să avem o distribuție aproape egala între proiectele internaționale și cele de pe piața locală.

Din ce industrii vin cei mai mulți dintre clienții nou adăugați în portofoliul Danco Vision?

Diversitatea portofoliului nostru de clienți a crescut în 2023 cu entități importante din tehnologie, e-commerce și sănătate, adăugând astfel noi industrii la cele principale din anii precedenți, precum: real estate, igaming, finance și retail. Această diversitate reflectă capacitatea Danco Vision de a inova și a adapta permanent serviciile la nevoile variate ale pieței globale, indiferent de industrie.

Trebuie să menționez și că Danco Vision gestionează cele mai mari bugete de marketing pentru proiecte imobiliare, aceasta fiind una din specializările principale ale agenției, desăvârșită printr-o abordare 3600 unică în România.

Un nou USP - Viteză

Care sunt valorile și atributele de forță cu care Danco Vision reușește să fidelizeze clienții din portofoliu?

Inovația, adaptabilitatea și orientarea spre client sunt valorile cheie ale Danco Vision. Aceste atribute ne-au permis să construim relații de lungă durată și loialitate cu clienții noștri. În ultima timp am investit foarte mult în echipă și oameni, astfel încât să putem adăuga un USP pe lista de mai sus - viteza. Plecând de la timpul de răspuns foarte scurt și disponibilitatea aproape permanentă, pot spune că suntem, probabil, cea mai rapidă agenție din România când vine vorba de implementări de marketing, de dezvoltare de website-uri, de realizare de concepte creative sau de obținere de rezultate pozitive pentru clienții noștri.

Cu ce cifre cheie a încheiat anul 2023 agenția Danco Vision și cum arată acești indicatori în raport cu anul 2022?

Danco Vision a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri care a depășit 3 milioane de euro, reprezentând o creștere de 20% față de rezultatele înregistrate în anul precedent. Am extins echipa cu 50%, majorând în același timp cu 70% fondul total de salarii. Numărul de clienți a crescut și el, după cum menționam mai sus, cu 30%. Toate acestea sunt un indicator al stabilității noastre pe plan global și al extinderii pe piața locală.

Care sunt serviciile cu cea mai mare valoarea adăugată oferite clienților în anul trecut? Au fost premiere în ceea ce privește gama de servicii oferite?

În 2023, Danco Vision a introdus servicii inovatoare bazate pe AI, adăugând o valoare semnificativă pentru clienții noștri. De asemenea, am extins cu succes gama de servicii de publicitate oferite, organizând cu succes evenimente offline de anvergură (peste 5000 de participanți), sau shooting-uri video de calitate crescută, realizate 100% in-house. Aceste inițiative reflectă dorința noastră constantă de inovare și îmbunătățire, precum și capacitatea de a oferi clienților noștri într-adevăr un one-stop-shop pentru toate nevoile de business și promovare ale acestora.

Pionieri în revoluția digitală și în 2024

Există trenduri sau tehnologii emergente în marketingul digital suficient de influente pentru a fi adoptate de Danco Vision în 2024 și utilizate în proiectele următoare?

Pentru acest an, Danco Vision are în vedere adopția unor tehnologii emergente, precum AI avansat și personalizarea experiențelor utilizatorului, pentru a rămâne în fruntea inovațiilor din industrie. Viziunea noastră este de a fi pionieri, nu doar participanți, în revoluția digitală. Vom lucra în continuare pentru a descoperi și crea trenduri, tehnologii sau soluții dedicate nevoilor curente, iar clienții care ne răsplătesc cu încrederea lor vor beneficia de cele mai bune servicii de pe piață, în unele cazuri, cu mult înaintea competitorilor lor. Finalul anului trecut ne-a adus noi recunoașteri la nivel internațional, unele dintre cele mai de succes proiecte din zona de marketing integrat, social media, web design & development și producție video fiind premiate în competiții dedicate creativității digitale.

Îndreptându-ne către 2024, care sunt direcțiile de business și obiectivele principale pentru Danco Vision?

Agenția se va concentra în 2024 pe depășirea exponențială a obiectivelor pe care ni le propunem alături de clienții noștri de suflet, pe consolidarea parteneriatelor cu clienți de renume și pe îmbunătățirea echilibrului muncă-viață la nivelul echipei. Din nou, ne inspirăm din abordările vizionare ale lui Steve Jobs și Elon Musk de a crea nu doar afaceri de succes, ci și medii de lucru care valorizează confortul și bunăstarea fiecărui om din echipă.

Ca CEO, ce lecții cheie din 2023 duceți în noul an?

Principalele lecții din 2023 pentru Danco Vision au fost adaptabilitatea și inovația. Aceste valori ne vor ghida în 2024, ajutându-ne să navigăm printre provocări și să profităm de oportunități. La nivel personal, lecția principală a fost una de încredere. O știam deja, dar anul 2023 a fost un bun reminder: atunci când iubești ceea ce faci, atunci când aloci pasiune către obiectivele tale și ale clienților tăi, atunci când ești aproape de oamenii din echipa ta, atunci când ești onest și profesionist, indiferent de condițiile externe, de intemperiile interne, de schimbările climatice, de crizele politice sau financiare, vei continua să îți crești visul. Aceasta a fost lecția lui 2023 pentru mine.

