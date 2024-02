Digital Stack își Consolidează Succesele din 2023 și Anunță Planurile Ambițioase pentru 2024, Anul Transformării Digitale

Digital Stack, lider în dezvoltarea de experiențe de învățare pentru reskilling și upskilling în industria IT, anunță rezultatele și retrospectiva anului 2023 și dezvăluie planurile ambițioase pentru anul 2024, concentrându-se și pe susținerea organizațiilor în implementarea transformării digitale în echipele lor.

• Retrospectiva anului 2023 și pregătirile pentru 2024

• Transformarea Digitală, subiectul cheie pentru organizații în 2024

• Leadership Transformațional, aspectul esențial pentru succesul procesului de Transformare Digitală

• Observațiile noastre pentru 2024: este mai important ca niciodată să îi susținem pe angajați în procesul de învățare și să le asigurăm oportunități de dezvoltare în interiorul organizațiilor.

Retrospectiva anului 2023 și Pregătirile pentru 2024

2023 a fost un an excelent pentru Digital Stack, depășind așteptările prin colaborarea cu clienți din diverse domenii și dezvoltarea unor proiecte inovatoare alături de parteneri. Ne-am extins portofoliul prin proiecte notabile precum Atelierul de Șanse, dezvoltat alături de Fundația Orange, iar colaborările cu Google ne-au permis să aducem oportunități de dezvoltare atât pentru studenții români din cadrul specializărilor tehnice, prin programele Google Atelierul Digital și Școlile de Vară Google Atelierul Digital, cât și pentru inginerii software seniori din EMEA, prin programul Software Engineering Career Program.

Un aspect important în 2023 a fost contribuirea la dezvoltarea a peste 1500 de specialiști IT, oferindu-le competențe cheie relevante pentru industria IT. Abia așteptăm să vedem ce provocări vom întâmpina de-a lungul anului 2024. Suntem deja pe picior de pornire cu câteva din proiectele din 2023 pe care le continuăm în 2024 și deja am început să construim curricule axate pe upskilling-ul sau reskilling-ul angajaților din organizațiile cu care colaborăm. În special ne bucurăm că avem multe oportunități de a integra programele de învățare axate pe Inteligența Artificială și pe dezvoltarea de abilități de comunicare interpersonală (soft skills), dezvoltate în 2023. Și, ne bucurăm că avem oportunitatea de a crea noi experiențe de învățare, personalizate pe nevoile colaboratorilor noștri!

Transformarea Digitală: Un Subiect Cheie în 2024

Începem 2024 cu convingerea că va fi un an în care organizațiile, dacă își vor dori să nu rămână în urmă, vor fi nevoite să se axeze pe Transformarea Digitală a echipelor lor. Digital Stack este pregătit să susțină inițiativele clienților care sunt în proces sau își doresc să înceapă procesul de Transformare Digitală. Avem resursele și experiența pentru a-i ajuta pe angajați din punct de vedere al procesului de învățare și acomodare cu noul stil, digital, de muncă. Pentru că, Transformarea Digitală nu poate fi realizată fără ca membrii echipelor să fie pregătiți din punct de vedere al abilităților și cunoștințelor.

2024 este anul în care organizațiile care vor face pasul spre Transformare Digitală vor crește substanțial față de cele care continuă să amâne momentul începerii acestui proces. Este esențial ca organizațiile să prioritizeze acest aspect în această perioada de continuă schimbare și evoluție a industriei IT dacă nu vor să rămână în urma competitorilor.

Te întrebi ce înseamnă mai exact Transformarea Digitală? Este procesul prin care organizațiile adoptă tehnologii digitale pentru a schimba fundamental modul în care își desfășoară activitățile. Digital Stack vede această transformare ca o evoluție necesară pentru organizații în fața schimbărilor tehnologice, implicând utilizarea inteligenței artificiale, analizei de date, cloud computing și a altor tehnologii digitale.

Leadership Transformațional: Un Aspect Esențial în Transformarea Digitală

Pentru a putea vorbi despre Transformare Digitală, este necesar să scoatem în evidență și un alt aspect cheie care stă la baza implementării cu succes a procesului: leadershipul transformațional. Acesta reprezintă un stil de conducere care se axează pe motivarea și dezvoltarea constantă a membrilor echipei.

Noi, la Digital Stack, încurajăm adoptarea acestui stil de leadership organizațiilor care urmează să treacă prin procesul de Transformare Digitală. Acest stil pune în evidență importanța dezvoltării de oportunități de învățare și creștere pentru oamenii din echipă și motivarea lor către atingerea potențialului lor maxim.

Credem că un lider transformațional este cheia succesului într-o lume în continuă schimbare, în special în industria IT, unde necesitatea de actualizare a cunoștințelor și de adaptare la schimbările tehnologice este imperativă.

Observațiile Noastre pentru 2024

Avem două aspecte majore care ne preocupă în 2024: susținerea activă a angajaților în procesul de învățare și păstrarea oamenilor valoroși în organizații. Digital Stack este pregătit să răspundă acestor provocări întâmpinate de organizații prin adaptarea constantă a programelor, colaborarea cu mentori care sunt lideri în industria IT și promovarea unei viziuni clare asupra importanței educației în industria IT.

Digital Stack își asumă rolul de pionier în facilitarea procesului de reskilling și upskilling în era Transformării Digitale. Cu o abordare inovatoare și adaptabilitate la schimbările din industrie, suntem hotărâți să contribuim la succesul organizațiilor și profesioniștilor din industria IT în 2024 (și dincolo de acest an, bineînțeles).



Despre Digital Stack: Digital Stack este un dezvoltator de experiențe de învățare de IT personalizate și de soluții de formare pentru indivizi și organizații. Fiind un startup cu o comunitate de peste 150 de traineri, experți și lideri în industria IT, Digital Stack este partenerul tău în dezvoltarea profesională a angajaților tăi prin crearea de programe de învățare axate fie pe reskilling, fie pe upskilling în IT.

Sursa foto: digitalstack.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: