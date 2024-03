HORNBACH IT HUB în România: Inovație și echilibru global în dezvoltarea tehnologică

În era digitală în continuă evoluție, adaptarea rapidă și inovația sunt cheia pentru succesul oricărei companii. HORNBACH își consolidează eforturile tehnologice prin lansarea unui IT HUB în România. Am stat de vorbă cu Andreas Schobert, CTO și membru al Consiliului de Conducere al HORNBACH Baumarkt AG, pentru a afla motivația din spatele acestei decizii strategice, precum și viziunea și planurile pentru viitorul HUB-ului IT.