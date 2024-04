Acestea sunt „perlele românești” care intră în top 1000 companii cu cea mai rapidă creştere din Europa

Topul "FT 1.000 de companii cu cea mai rapidă creşterea din Europa" este realizat de publicaţia de business globală, Financial Times (FT), alături de platforma online de procesare şi vizualizare a datelor, Statista, şi a ajuns la cea de-a opta ediţie. AscentCore Technology (locul 185), RebelDot (locul 382), Mindit.io (locul 832), toate din domeniul IT și Arctic Stream (locul 460), sunt cele 4 companii românești care au intrat în acest top, toate companiile activând în IT.

Actuala ediţie a "FT 1.000 de companii cu cea mai rapidă creşterea din Europa" include patru companii din România, toate din domeniul IT: AscentCore Technology (locul 185), RebelDot (locul 382), Mindit.io (locul 832) și Arctic Stream (locul 460). Comparativ, Polonia are 43 de firme în top, Ungaria are 12 firme iar Cehia are 11 firme, arată comunicatul citat.

Clasamentul FT 1000, întocmit împreună cu compania germană de cercetare Statista, prezintă acele companii europene care au înregistrat cea mai rapidă creștere în fața tuturor acestor provocări. Acestea sunt enumerate în ordinea celei mai mari rate anuale compuse de creștere (CAGR) a veniturilor în perioada 2019-2022. În acest an, o rată medie de creștere minimă de 36,9% necesară pentru a fi incluse, conform FT.

Companiile cu sediul în aceste țări au fost eligibile pentru a participa: Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Bosnia și Herțegovina, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Monaco, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit.

Sursa foto: shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: