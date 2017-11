Economia "suiera" ca o oala sub presiune: cresterea economica atinge in T3 8,8%, pe serie bruta, depasind orice prognoza, arata estimarile "semnal" publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

In primele noua luni din acest an, economia Romaniei a inregistrat o crestere cu 7% pe serie bruta si cu 6,9% pe seria ajustata sezonier, informeaza Agerpres.

"Produsul intern brut in trimestrul trei 2017 a fost, in termeni reali, mai mare cu 2,6%. Fata de acelasi trimestru din anul 2016, produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 8,8% pe seria bruta si cu 8,6% pe seria ajustata sezonier. In perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2017, produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2016, cu 7% pe seria bruta si cu 6,9% pe seria ajustata sezonier", se arata in comunicatul INS.

Institutul National de Statistica a revizuit in crestere la 2%, de la 1,7% datele referitoare la avansul PIB in trimestrul doi fata de trimestrul precedent.

"Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimarii Produsului intern brut pentru trimestrul III 2017 in seria trimestriala, seria ajustata sezonier a fost recalculata, indicii de volum fiind revizuiti fata de a doua varianta provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul II 2017, publicata in comunicatul de presa nr. 256 din 10 octombrie 2017. Astfel: rezultatele trimestrului I 2017, comparativ cu trimestrul IV 2016, au fost revizuite de la 101,8% la 102,0%; rezultatele trimestrului II 2017, comparativ cu trimestrul I 2017, au fost revizuite de la 101,7% la 102,0%", se precizeaza in comunicatul INS.

La inceputul acestei luni, Comisia Nationala de Prognoza a revizuit, in sus, estimarile privind cresterea economica a Romaniei in 2017, la 6,1%, de la 5,6% cat preconizase anterior in prognoza de toamna. De asemenea, si Comisia Europeana (CE) a revizuit, in sus, estimarile referitoare la cresterea economiei si a deficitului Romaniei in 2017 si 2018, avertizand totodata ca incertitudinile cu privire la politicile guvernamentale ar putea afecta cresterea economica.

Conform previziunilor economice de toamna publicate in data de 9 noiembrie de Executivul comunitar, economia romaneasca ar urma sa inregistreze un avans de 5,7% in 2017, in crestere semnificativa fata de estimarile cuprinse in previziunile din primavara care indicau un avans al PIB de 4,3%.

Prognoza publicata de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), la inceputul acestui luni, arata ca economia Romaniei ar urma sa inregistreze in 2017 o crestere de 5,3%, urmand ca in 2018 avansul economic sa se reduca usor, la 4,2%.

Comparativ cu precedentele prognoze din luna mai, BERD si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei romanesti cu 1,3 puncte procentuale pentru acest an, de la 4% pana la 5,3%, si cu 0,7 puncte procentuale pentru anul urmator, de la 3,5% pana la 4,2%.

In luna octombrie, si Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in crestere, de la 4,2% la 5,5%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, potrivit raportului "World Economic Outlook", publicat de institutia financiara internationala.

De asemenea, FMI si-a imbunatatit si prognoza privind ritmul de crestere inregistrat de economia Romaniei in 2018, pana la 4,4%, fata de avansul de 3,4% preconizat in aprilie.

Conform documentului, Romania si Islanda vor consemna in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5,5%.