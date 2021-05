Analiștii îl susțin pe Cîțu: Nu este prea optimist cu privire la creșterea economică

Florin Cîțu nu a fost prea optimist cu afirmația sa despre boom-ul economiei românești de zilele trecute, consideră Adrian Codirlașu, vice-președintele CFA România. Acesta este totodată încrezător că premierul se va ține de cuvânt și taxele nu vor fi mărite în ciuda deficitului bugetar, care rămâne marea problemă a economiei românești.

„Având în vedere baza economică de la care plecăm, cred că va fi o creștere substanțială până la sfârșitul anului, de 5-6%, pentru că economia și-a revenit la nivelul de la care a căzut în timpul crizei pandemice, datele arată că a recuperat toată această cădere”, a declarat Adrian Codirlașu, vice-președintele CFA România, pentru Wall-Street.ro

Anticipațiile vor fi revizuite pozitiv, în acest moment ele sunt de creștere a economiei românești cu 5% de la Comisia Europeană și de 6% la Fondul Monetar Internațional (FMI). Orice creștere economică se va adăuga creșterii deja existente și în felul acesta se va depăși nivelul de 5%. Iar acest avans se va răsfrânge atât asupra antreprenorilor, cât și asupra salariaților, care în februarie 2021 erau cu 7% mai bine plătiți decât în urmă cu un an, și salariile vor mai crește, a mai declarat economistul.

”Va urma – odată cu ridicarea restricțiilor – cel puțin o perioadă de mai accelerată a consumului, mai ales pe partea de consum de servicii, care a fost lovită de măsurile de distanțare socială. Consum de bunuri a putut fi făcut și online, însă de servicii nu. Însă un comportament prudent ar fi de continuare a economisirii, pentru că pandemia nu s-a sfârșit încă, mai pot urma valuri. Vor fi și români care se vor feri de cheltuieli, dar cu cât încrederea în economia românească va crește, cu atât cheltuirea banilor strânși va fi mai mare", spune Adrian Codîrlașu.

Deficitul bugetar – marea problemă a economiei românești – nu va genera totuși măriri de taxe

Întrebat despre deficitul bugetar de 7% prognozat de Guvern, Codirlașu a afirmat că acesta este „marea problemă a economiei românești”, și că trebuie luate măsuri pentru a fi coborât către nivelul de 3%, sau chiar sub acest prag. Și creșterea economiei este o soluție în acest sens, pentru că automat se colectează mai mult pentru buget. „Majorări de taxe nu vor exista, pentru că economia nu a ieșit totuși din criză, este încă fragilă și creșterea taxelor ar avea un efect negativ. Deci sporul pentru micșorarea bugetului va veni din creșterea veniturilor publice – odată cu creșterea economiei, și dintr-o administrare mai bună a companiilor de stat, dar și dintr-o colectare mai bună a Fiscului”.

Inflația va crește, dar este un trend natural

Cu privire la trendul de urcare a inflației anticipat de BNR, Codirlașu a spus că în acest moment ea se află deja la 4,2% în SUA și că va crește și în România către această cifră, încadrându-se în prognoze. „De asemenea vedem prețul mărfurilor care crește substanțial și care va atinge maxime istorice. Dar în același timp observăm și creșterea veniturilor, care vor genera cereri odată cu ridicarea măsurilor de restricție împotriva pandemiei, atât de produse, cât mai ales de servicii. Toți acești factori duc la creștera prețurilor”.

Leul va pierde în fața euro

Conform celui mai recent sondaj al CFA România, în următoarele 12 luni, cursul de schimb ar putea să spargă pragul de 5 lei/euro. Practic, se va depăși nivelul actual, deprecierea leului fiind un trend evident în ultimii cinci ani, timp în care moneda națională a înregistrat constant noi recorduri negative în raport cu euro.

”Ce conduce la acest lucru? Avem inflație mai mare decât în Zona Euro, de asemenea avem deficite gemene, și mereu avem deficite gemene mari – adică și deficit de cont curent, și deficit bugetar, iar acestea duc la deprecieri”, a spus Adrian Codirlașu.

Vedem tot felul de taxe speciale, pe un anumit domeniu, pentru anumiți contribuabili. Aici se poate umbla, să fie aceleași taxe pentru toți Adrian Codirlașu

Întrebat despre felul în care această evoluție a leului îi va afecta pe români, vice-președintele CFA România a subliniat că deprecierea de 2-3% a leului nu va produce efecte cu mult diferite decât cele înregistrate în anii precedenți, prețurile de consum urmând să se adapteze la ea.

”Munca este suprataxată în raport cu ceilalți factori de producție. Aici s-ar putea face ajustări pentru ridicarea bugetului. De asemenea vedem tot felul de taxe speciale, pe un anumit domeniu, pentru anumiți contribuabili, care sunt cumva reduse pentru anumite părți. Aici se poate umbla, să fie aceleași taxe pentru toți, dar nu o soluție într-o majorare generală a taxării, ci ajustări acolo unde sunt situații speciale. În general un tratament corect ar însemna ca toți să plătească aceleași taxe, a declarat Adrian Codirlașu.

Vicepreședintele CFA România consideră totuși că pentru sectorul IT este nevoie de facilități fiscale.

”În IT este foarte puternică concurența din afară. În general jobul în IT se face remote, iar după această criză se pune presiunea ca salariile din IT să se egalizeze cu cele din mediul internațional, pentru că datorită posibilității de muncă remote și a cererii pentru acești oameni la asta conduce. Deci pentru IT-ul din România este nevoie de facilități. Dar sunt multe alte cazuri în care se pot normaliza taxele – pentru salariații din construcții asigurările de pensii sunt mai mici decât la restul lucrătorilor. Alt exemplu este cel din măsurile asumate cu Comisia Europeană de majorări de taxe pe proprietate, este posibil ca acestea să crească”, a explicat acesta.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst, calificare administrată de CFA Institute (USA). În prezent, Asociația CFA România are peste 235 de membri.

