Patrioată, dar până la bani. Diana Șoșoacă, executată silit de ANAF

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Ovidiu Heiuş, a anunțat în în cadrul unei conferinţe de presă faptul că senatoarea Diana Şoşoacă are de achitat nişte obligaţii la bugetul de stat, aceasta având un comportament ca orice alt contribuabil rău platnic.

"În loc să-şi achite obligaţiile pe care le are, găseşte sau inventează duşmani şi lansează şi scenarii, fanteziste de multe ori, că cineva are ceva cu dumneaei. Eu am spus-o şi o repet de fiecare dată: din punct de vedere al ANAF-ului impozitele şi taxele nu au culoare politică. Doamna senator Şoşoacă pentru noi este un contribuabil ca oricare altul" a spus Lucian Ovidiu Heiuş.

Acesta a adăugat că Diana Șoșoacă a acumulat nişte obligaţii la bugetul de stat, a intrat în executare silită, i-a fost emisă somaţia, nu a achitat, moment în care i s-a început executarea silită prin poprirea conturilor bancare şi emiterea unei adrese către Senatul României prin care i se solicită să i se reţină, aşa cum prevede legea, o treime din indemnizaţia de senator până la concurenţa sumei pe care o are de plată către bugetul de stat.

Lucian Heiuș a mai arătat că toată lumea trebuie să înţeleagă că atunci când ai obligaţii de plată către bugetul de stat nu contează cine eşti, ce profesie ai sau ce poziţie ai.

Din contră, ar trebui ca cei care ocupă funcţii în aparatul de stat sau în Parlamentul României să aibă chiar un comportament exemplar pentru restul populaţiei, a mai remarcat acesta.

"Vom recupera, așa cum prevede legea, sumele de bani pe care le datorează către bugetul de stat, deci nu este nimic ieșit din comun", a concluzionat Lucian Ovidiu Heiuş.

