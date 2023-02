Guvern: Există un control ANAF la OMV Petrom. Așteptăm rezultatele, iar legea va fi respectată

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat, miercuri, în legătură cu anunţul companiei OMV Petrom că nu va plăti taxa de solidaritate, că, în prezent, ANAF face un control la această companie şi se aşteaptă rezultatul verificărilor, menţionând că legislaţia din România va fi respectată, indiferent de entitate, relatează Agerpres.

"Nu voi comenta declaraţii publice ale unor companii private. Dar ce pot să vă asigur este că legislaţia din România va fi respectată, indiferent despre ce entitate discutăm. Există la acest moment, după cum bine ştiţi, un control, o verificare, pe care ANAF o derulează la această companie şi aşteptăm rezultatul acestei verificări.

De asemenea, în baza rapoartelor oficiale pe care companiile vizate de această legislaţie, care nu reprezintă altceva decât o transpunere în legislaţia noastră a unor decizii luate la nivel european, care sunt obligatorii pentru toate statele membre, inclusiv pentru România.

Aceste rapoarte vor fi depuse în vara acestui an, cel mai probabil luna iunie, aşa cum trebuie, însă până atunci aşteptăm rezultatul verificărilor pe care instituţiile abilitate le efectuează, astfel încât la final vom avea mai multe detalii", a spus Cărbunaru, întrebat care este punctul de vedere al Guvernului în legătură cu faptul că OMV Petrom a anunţat că nu va plăti taxa de solidaritate în România.

El a adăugat că şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale efectuează un control la această companie, dar aceste verificări au legătură cu proiectele de la Marea Neagră.

"Controlul, verificarea pe care Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale o derulează la această companie nu are legătură cu subiectul (...) ridicat ceva mai devreme. Are legătură cu proiectele la mare adâncime pe care această companie le are în vedere la Marea Neagră pentru exploatarea gazelor naturale şi trebuie să vă spun că, la finalul acestor verificări, această instituţie a statului român va fi în măsură să-şi prezinte concluziile. Nu aş putea da mai multe detalii legate de o verificare aflată în desfăşurare în acest moment", a explicat Dan Cărbunaru.

OMV Petrom susține că a făcut calculele corecte

La începutul lunii februarie, reprezentanții OMV spuneau că toate calculele făcute au dus la concluzia că cifra de afaceri a OMV Petrom în sectoarele prevăzute de Ordonanţa 186/2022 pentru plata contribuţiei de solidaritate este sub 75% şi astfel nu datorează această taxă.

"O să explic puţin tot contextul, ca să fie mai clar. Ordonanţa de Urgenţă 186/2022 care a pus în aplicare Regulamentul european 1854/2022 stabileşte ca fiind în scopul contribuţiei de solidaritate contribuabilii care au cel puţin 75% în sectoarele de activitate de ţiţei, de gaze naturale, cărbune şi rafinării, precizând codurile CAEN care se referă la aceste activităţi. OMV Petrom are activităţi şi în alte sectoare, activităţi care au alte coduri CAEN, respectiv în special activităţi în zona de comercializare produse petroliere, gaze naturale şi electricitate, dar şi producţie de electricitate.

De aceea, în baza Ordonanţei 186 şi a Regulamentului european, făcând toate calculele, am concluzionat că avem o cifră de afaceri în sectoarele respective sub 75%. Astfel, nu datorăm această taxă. În situaţia în care, din motive pe care nu le putem vedea la acest moment, ANAF ar ajunge la o altă concluzie, bineînţeles că vom plăti, aşa cum plătim întotdeauna toate taxele, contribuţiile acolo unde suntem obligaţi şi trebuie să le plătim", a explicat Alina Popa, directorul financiar al companiei.



Aceasta a subliniat că, fiind cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al României, OMV Petrom este în permanenţă în controale fiscale de la ANAF şi pune la dispoziţie toate informaţiile financiare de care dispune.

