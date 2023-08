Economia Germaniei e „prinsă în zona crepusculară dintre stagnare şi recesiune”

Economia Germaniei a ieşit din recesiune în trimestrul doi din 2023, dar performanţa sa slabă continuă să afecteze creşterea în zona euro, transmit Bloomberg şi Reuters.

Germania, cea mai mare economie europeană, a înregistrat o creştere zero în perioada aprilie-iunie 2023, comparativ cu primul trimestru din 2023, arată datele finale publicate vineri Oficiul federal de statistică (Destatis), în linie cu estimarea iniţială şi cu aşteptările analiştilor. PIB-ul Germaniei înregistrase un declin de 0,4% în trimestrul patru din 2024 şi o scădere de 0,1% în primele trei luni din acest an.



Printre cauzele stagnării se află încetinirea economiei globale - care a dus la declinul exporturilor Germaniei, scăderea semnificativă a activităţii în industrie şi reducerea cheltuielilor de consum, din cauza inflaţiei ridicate şi a majorării agresive a dobânzilor.



Consumul gospodăriilor a înregistrat o creştere zero în perioada aprilie-iunie 2023, în timp ce cheltuielile guvernamentale au urcat cu 0,1%. Investiţiile au urcat cu 2,1%, în timp ce exporturile au scăzut cu 1,1%.



"Continuăm să vedem economia Germaniei ca fiind prinsă în zona crepusculară dintre stagnare şi recesiune. Datele publicate recent nu indică evoluţii bune ale activităţii economice în următoarele luni", a apreciat Carsten Brzeski, economist la ING.



În ritm anual, economia Germaniei s-a contractat cu 0,2% în trimestrul doi din 2023.



Luna trecută, FMI avertiza că Germania va fi singura economie majoră care se va contracta anul acesta, chiar dacă şi economia globală va avea o evoluţie slabă, în contextul majorării dobânzilor şi al inflaţiei ridicate.

Sursa foto: shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: