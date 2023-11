Salariile lucrătorilor europeni tot scad în termeni reali, deşi corporaţiile obţin profituri peste inflaţie, cele mai mari creşteri ale profiturilor reale înregistrându-se în Slovacia (+8%) şi România (+7%), unde creşterea salariului real este negativă, relevă rezultatele unei noi cercetări a Confederaţiei Europene a Sindicatelor (CES) citată de Agerpres.

"Dacă ţinem cont de inflaţie, valoarea salariilor în Uniunea Europeană a scăzut anul acesta. În schimb, profiturile companiilor au crescut cu aproape 2% în termeni reali", susţine CES.

Profiturile companiilor au crescut cu 7% în România

Conform cercetării, salariile reale sunt în scădere, în timp ce profiturile reale cresc în nouă state membre, inclusiv Germania, Franţa şi Italia. În alte 10 state membre, creşterile profiturilor reale sunt mai mari decât creşterile salariilor reale. Cele mai mari creşteri ale profiturilor reale au avut loc în Slovacia (+8%) şi România (+7%), unde creşterea salariului real este negativă. Cele mai mari scăderi ale salariilor reale au avut loc în Cehia (-5%) şi Italia (-2%), unde profiturile au crescut în termeni reali.

Statele membre în care salariile reale scad, în ciuda creşterii profiturilor reale sunt: Cehia (-4,6%, vs +5,4%), Germania (-1,3% vs +1%), Grecia (-0,2% vs +5,9%), Franţa (-0,2% vs +1,4%), Italia (-2,3% vs +1,3%), România (-0,2% vs +6,9%), Slovacia (-1,1% vs +7,9%), Finlanda (-0,3% vs +0,1%) şi Suedia (-1,9% vs +0,1%).

Per ansamblu, în UE salariile au scăzut cu 0,7% faţă de o creştere cu 1,5% a profiturilor obţinute de corporaţii, iar în zona euro raportul este -0,2% faţă de +1,9%.

"Cifrele arată că lucrătorii sunt încă obligaţi să plătească preţul unei crize a inflaţiei cauzate în primul rând de corporaţiile care profită de problemele de aprovizionare pentru a-şi creşte marjele de profit. Cota de profit a crescut în UE cu 4% de la începutul pandemiei, iar plăţile de dividende către acţionari cresc de până la 13 ori mai repede decât plata salariilor în întreaga UE. Între timp, sărăcia copiilor a crescut în UE pentru al treilea an consecutiv, deoarece preţul celor mai de bază alimente continuă să crească de şapte ori mai repede decât salariul", atrage atenţia CES.

Sursa foto: Unsplash

