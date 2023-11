Ministrul Muncii: Pensionarii să aibă încredere în noi. Există bani pentru majorarea pensiilor

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a afirmat că Legea pensiilor este sustenabilă, cerându-le pensionarilor să aibă încredere în guvern, punctând că "există bani de pensii", relatează Agerpres.

"Noi am făcut o lege bună, sustenabilă. Impactul bugetar suplimentar este de 0,6%, se lucrează la Legea bugetului în acest moment, iar în anul 2024 vom avea două majorări ale pensiilor românilor, una de la 1 ianuarie, cealaltă ca urmare a recalculării. Tuturor pensionarilor le transmit să aibă încredere în noi, pentru că suntem responsabili, suntem serioşi. Da, există bani de pensii! (...) Este un angajament al Guvernului României care în bugetul pentru anul 2024 prevede sursele pentru finanţarea noii legi a pensiilor care va genera creşterea pensiilor pentru toţi români", a spus Simona Bucura-Oprescu într-o conferinţă susţinută în comuna Recea.



Ministrul Muncii a mai precizat că nu sunt luate în calcul noi creşteri de impozite anul viitor.



"Nu se iau în calcul creşteri de impozite (...), trebuie să ştiţi că este o chestiune care ţine de prioritizarea cheltuielilor publice pe care Guvernul le are. Pe de altă parte, Guvernul vine la pachet cu alte reforme. Unele dintre acestea ţin de partea de fiscalitate fiindcă este important ca în România să scadă evaziunea fiscală şi să crească colectarea, astfel încât să avem mai mulţi bani la buget, inclusiv pentru a finanţa cheltuielile care ţin de pensiile românilor", a mai spus ministrul.



Simona Bucura-Oprescu a adăugat că toate instituţiile publice vor ţine cheltuielile sub control, subliniind, totodată, importanţa continuării investiţiilor străine şi autohtone.



"Sigur, este foarte important ca în România investiţiile să continue, investiţiile atât pe fonduri europene, dar şi pe programe naţionale de dezvoltare. Este foarte important ca banii să circule în economia românească, încât mediul de afaceri să nu aibă de suferit. Dacă avem un mediu de afaceri sănătos, avem o piaţă a muncii puternică, sigur vom avea de unde şi să dăm salarii mai bune şi de unde să dăm pensii mai bune", a mai declarat ministrul Muncii.

