Licitațiile industriale sunt o metodă prin care românii pot cumpăra bunuri second hand la prețuri mai bune decât media pieței. Acestea se realizează 100% online, dar se ridică direct „din curtea omului”, fiind în general vizate utilaje agricole, dar și dispozitive mai nișate. Cristian Vârtaci-Aconi, Country Manager în cadrul Troostwijk Auctions, spune că prețurile la care ajung produsele din aceste licitații arată realitatea din piață, un lucru care nu se întâmplă în cazul achizițiilor directe unde vânzătorii „umflă” prețurile pentru a avea cum să negocieze.

Procesul de licitație pentru bunuri industriale în România este asemănător celui pentru obiecte de artă, conform lui Cristian, organizându-se fie pentru vânzarea produselor ale unui singur vânzător, fie tematic, adunând bunuri din aceeași categorie industrială.

„Licitațiile pentru bunuri industriale decurg identic cu cele pentru obiecte de artă. Fiecare licitație este organizată fie pentru vânzarea unor bunuri aparținând unui singur vânzător, așa cum se vând obiectele de artă dintr-o colecție, fie sunt licitații tematice reunind mai mulți vânzători având bunuri din aceeași categorie industrială, de exemplu prelucrarea metalelor sau agricultură. Spre deosebire de licitațiile pentru bunuri de artă, care de regulă se găsesc fizic la sediul casei de licitații, bunurile industriale se vând la licitație de pe locul în care se găsesc, pe românește «din curtea omului». Tot procesul de licitație se desfășoară doar online”, explică Cristian Vârtaci-Aconi.

La licitații prețul e dictat de cumpărători: „Vânzătorii tind să umfle prețul”

Principalul avantaj pe care îl oferă achiziția acestor bunuri prin licitație îl reprezintă faptul că prețul este dictat de cumpărători. Prin acest mod, cumpărătorii sunt protejați de prețurile umflate ale vânzătorilor, astfel, poți achiziționa produse la prețul lor real, conform reprezentantului Troostwijk Auctions.

„Prețurile pe care le obținem aici sunt de regulă prețurile de piață, adică prețurile pe care cumpărătorii sunt dispuși să le plătească. A nu se confunda cu prețurile care se cer pe piață în diferite anunțuri. Acolo vânzătorii tind să «umfle» puțin prețul pentru a avea marja de negociere în jos. Vânzarea în licitație pornind de la prețuri mici conduce către prețul de vânzare care va fi acela din momentul în care «nimeni nu oferă mai mult»” , explică Cristian Vârtaci-Aconi.

Pentru a verifica care este diferența dintre prețurile oferite de vânzători și cele din licitațiile industriale, am comparat două produse similare. Un excavator second hand din 2007 are ca preț de pornire cu 2.000 de euro mai puțin decât prețul cerut de vânzător pe un site de anunțuri.

De unde vine marfa scoasă la licitație: firme care vor tehnologie nouă sau falimente

Majoritatea produselor industriale provin de la companiile care introduc tehnologii noi în fabrici sau care și-au scăzut capacitatea de producție. Conform reprezentantului companiei de licitații, firmele se uită către astfel de tipuri de servicii fiindcă nu mai trebuie ca cineva din companie să se ocupe de vânzarea efectivă a bunurilor.

„Astfel, peste 80% dintre companii scot bunuri la licitație în mod voluntar, fie ca urmare a unui proces de retehnologizare, fie un downsizing al producției. Restul de aproape 20% îl reprezintă cazurile de faliment”, spune Cristian Vârtaci-Aconi.

Dezavantajul acestor tipuri de achiziții, la fel cum este în cazul tuturor licitațiilor, este că nu primești o garanție a produsului. Achiziția prin licitație se face pe propria răspundere în cunoștință de cauză, cumpărătorul fiind informat și știind toate aspectele importante și având posibilitatea de a inspecta bunurile înainte de licitație și înainte de achiziția propriu-zisă.

Sursa foto: Pixabay

Despre autor Luminița Mîndrilă a lucrat anterior la Hotnews.ro și Aleph News, iar în prezent acoperă domeniul finanțe-bănci în cadrul Wall-Street.ro. Mai multe articole scrise de Luminița Mîndrilă »

