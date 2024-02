Piața de transport de mărfuri în România își va continua trendul de creștere în 2024, însă mai temperat decât până acum, pe fondul contextului economic incert și a tensiunilor geopolitice, transmite DSV Road, a treia cea mai mare companie de transport de mărfuri din România și Europa. Chiar și așa, transportul intern de mărfuri va cunoaște cel mai bun an de până acum.

“Vedem în 2024 un an provocator pentru piața de transport de mărfuri, având în vedere mai multe tulburări la nivel național, cum sunt protestele transportatorilor, dar și la nivel internațional, unde au loc tensiuni. Atât războiul din Ucraina, dar și cel dintre Israel și Hamas afectează lanțurile logistice și de transport. Activând într-o piață globală suntem legați de tot ceea ce se întâmplă la nivel european și global. Faptul că Germania, cea mai mare piață europeană, a „ratat” la mustață intrarea în recesiune tehnica spune suficient despre situația pieței UE. Chiar și așa, rămanem optimiști însă rezervați în ceea ce privește dezvoltarea accentuată a sectorului de transport în 2024”, declară Sergiu Iordache, Managing Director DSV Road.

În 2024, companiile se vor orienta spre soluții de transport eficiente, pentru transport rapid, care să le ajute să reducă cheltuielile cu transportul de mărfuri. Astfel, DSV Road se așteaptă la un interes crescut pentru transportul de tip grupaj, care reduce cu până la 80% costurile de transport, dar și pentru intermodal.

Principalele previziuni în industria de transport în 2024, potrivit companiei DSV Road:

1. Camioanele electrice, tot mai vizibile pe drumurile din România

Industria de transport de mărfuri din România accelerează spre un viitor mai verde, iar în acest sens camioanele electrice vor începe să fie folosite pentru transportarea mărfurilor pe first și last mile.

Această tranziție către vehicule electrice în industria de transport poate aduce o serie de beneficii, printre care reducerea emisiilor, reducere de costuri pe termen lung, conformitate cu standardele de mediu, îmbunătățirea reputației și stimularea inovației.

2.Transportul de tip grupaj va rămâne cel mai folosit mod de transport

Transportul de tip grupaj rămâne cel mai solicitat mod de transport la nivel de piață, fiind preferat în special pentru import și, totodată, câștigând popularitate în sectorul exporturilor datorită multiplelor beneficii pe care le oferă. Aceste avantaje includ flexibilitatea de a încărca un singur camion cu mărfuri provenite de la mai multe companii, cu posibilitatea de a transporta greutăți variate între 10 kg și 2.500 kg, fără a fi necesară încărcarea completă a vehiculului. Acest model de transport permite optimizarea costurilor pentru companii, aducându-le economii de până la 80%, și asigură rapiditatea în livrarea către diverse destinații.

Trendul ascendent al transportului de tip grupaj este alimentat în mare măsură de extinderea comerțului electronic și a serviciilor online, precum și de eforturile de minimizare a stocurilor. În cadrul DSV Road, serviciul de transport grupaj ocupă o poziție centrală, reprezentând 60% din totalul afacerilor companiei. Aceasta demonstrează nu doar relevanța continuă a acestui model de transport, dar și adaptabilitatea sa la nevoile actuale ale pieței.

3. Exportul mărfurilor, o activitate tot mai intensă

O tendință semnificativă în peisajul economic al României o constituie creșterea activității de export. Această tendință este susținută de o serie de factori, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii, îmbunătățirea calității produselor și serviciilor, accesul la noi piețe și parteneriate comerciale, precum și adaptarea la schimbările din mediul economic global. În contextul unei economii în continuă evoluție, creșterea activității de export poate contribui la consolidarea resurselor financiare și la crearea unui cadru propice pentru dezvoltarea pe termen lung a țării.

4. Transportul intermodal se află în creștere accelerată

Combinarea a două moduri de transport, cunoscută sub numele de transport intermodal (de exemplu, feroviar și rutier), devine din ce în ce mai relevantă pe piața transportului din România. Această evoluție se datorează costurilor mai reduse și impactului pozitiv asupra mediului, o preocupare tot mai importantă pentru companii în prezent. În cadrul DSV Road, transportul intermodal ocupă locul al doilea în clasamentul serviciilor cele mai solicitate.

5. Soluțiile Green Transport prind viteză în România

Adaptarea la standardele Uniunii Europene și la directivele europene a generat o creștere semnificativă a interesului companiilor din România pentru reducerea emisiilor de CO2 și, implicit, pentru adoptarea soluțiilor de Green Transport (transport verde). Chiar dacă această inițiativă în domeniul sustenabilității este în stadiile incipiente în țară, preocuparea pentru aspectele legate de mediu devine tot mai relevantă, mai ales într-un context în care strategia ESG (mediu, sociale și guvernanță) a devenit o componentă esențială în strategia de afaceri a companiilor.

În acest context, DSV Road a dezvoltat CO2 Reporting Tool, un sistem de monitorizare a impactului amprentei de carbon generat de transportul rutier de mărfuri. Acest sistem permite reducerea în timp real a emisiilor de carbon per fiecare lot de marfă transportat și, implicit, per camion. Recent, grupul DSV, din care face parte și DSV Road, a lansat un program ambițios de sustenabilitate, investind aproximativ 1 miliard DKK (peste 134 milioane de euro) în proiecte verzi, inițiative durabile și inovare în următorii cinci ani.

Prin acest program special, DSV Road din România se angajează activ în inițiativele de protecție a mediului, accelerând dezvoltarea diviziei Green Transport prin implementarea unor noi proiecte menite să reducă emisiile de carbon.

"Acordăm o importanță sporită serviciilor de tip green, iar prin utilizarea tehnologiei noastre de monitorizare a emisiilor de carbon, companiile pot evalua impactul asupra mediului. Acest demers este în concordanță cu misiunea DSV Road de a reduce cu până la 40% cantitatea de emisii de CO2 până în 2030", explică Mihai Teodorescu, Country General Manager şi Sustainability Ambassador, DSV Road.

Despre DSV Road

DSV Road este unul dintre cei mai mari transportatori din România și Europa, oferind servicii complete de transport – regim grupaj, încărcare parțială (less than truckload) și încărcare completă (full truck load), dar și servicii de transport pe bază de combustibil bio, ca parte din misiunea companiei de a reduce poluarea. DSV Road este una din entitățile juridice ale grupului DSV, prezent în România din 1994, alături de DSV Solutions și DSV Air&Sea. Parte din grupul danez DSV Global Transport & Logistics, compania DSV are activitate în 13 orașe din România.

