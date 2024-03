Obligativitatea facturării electronice în România

Administrarea unei afaceri este o responsabilitate enormă. În cazul companiilor mari, accentul principal se pune pe eficiență. Prin urmare, mulți proprietari caută soluții care să eficientizeze procesele de zi cu zi. Guvernul României a aprobat obligativitatea facturării electronice. Din ianuarie 2024, documentele trebuie emise în format electronic.

Facturarea electronică în două etape

România a primit undă verde de la Comisia Europeană pentru a introduce facturarea electronică de la începutul anului 2024. Implementarea se realizează în două etape:

• Trimiterea către RO e-Factura a tuturor facturilor emise (1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024) – în această etapă, toate tranzacțiile B2B și B2G trebuie raportate în sistemul național de facturare electronică RO e-Factura. Regulamentul se aplică, de asemenea, persoanelor impozabile nestabilite în România, dar înregistrate aici în scopuri de TVA. Toate facturile trebuie raportate în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

• Înregistrarea facturilor de la furnizori doar dacă au fost declarate în RO e-Factura (începând cu 31 iulie 2024) – toți contribuabilii români trebuie să trimită facturile electronice în sistemul RO e-Factura și să înregistreze facturile de la furnizori doar dacă acestea se regasesc si în sistemul RO e-Factura.

Cum se abordează facturarea electronică?

Deși poate părea dificilă la prima vedere, facturarea electronică este o facilitate excelentă pentru fiecare companie. Fiecare e-factura va fi procesată mult mai rapid, sporind astfel productivitatea angajaților, dacă aceștia optează pentru o transmitere automată.

Cum se implementează un sistem care să fie în concordanță cu reglementările guvernamentale? Nu trebuie să vă faceți nicio grijă, pentru că există specialiști IT care se ocupă de fiecare aspect. Infinite IT Solutions vă oferă RO e-factura ANAF – pachetul care îndeplinește toate cerințele legale ale guvernului român. Dacă lucrați în modelul B2B, acest pachet vă va permite să înlocuiți procesul manual de facturare. Acesta este cel mai rapid și cel mai simplu mod de a trece la lucrul în sistem electronic.

Avantaje-cheie ale facturării electronice

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a decis să digitalizeze mediul de afaceri din România. Luarea acestei decizii are mai multe avantaje:

• utilizarea redusă a hârtiei – problemele ecologice sunt pe masa fiecărei țări, iar România dorește să reducă utilizarea hârtiei și să rămână conformă cu filosofia ecologică;

• eficiență sporită – facturarea electronică reduce semnificativ timpul petrecut cu înregistrasrea manuală a documentelor. Această soluție afectează mai ales departamentele de contabilitate care se ocupă zilnic de numeroase fișiere;

• costuri administrative mai mici – mai puțină hârtie înseamnă și mai puține documente imprimate, scanate și fotocopiate. În plus, puteți economisi până la 80% din costurile administrative actuale, deoarece fiecare factură este trimisă direct prin intermediul sistemului online, excluzând costurile poștale sau de curierat;

• o mai bună comunicare cu partenerii de afaceri – pachetul de facturare electronică este un exemplu excelent de instrument care poate optimiza procesele de afaceri. O comunicare fluentă contribuie la îmbunătățirea relațiilor, ceea ce duce la accelerarea plăților.

În plus, pachetul de facturare electronică reduce riscul erorilor umane și sporește controlul financiar. Dacă aveți ca obiectiv o implementare eficientă, alegeți Infinite IT Solutions ca partenerul dumneavoastră de încredere în afaceri. Cu sprijinul specialiștilor IT, veți reuși să introduceți cu succes inovația în compania dumneavoastră.

