Facultatea din România din care absolveții se angajează cel mai repede

Universitatea din Bucureşti (UB) este prima universitate din România în ceea ce priveşte rezultatele angajabilităţii absolvenţilor şi reputaţia în rândul angajatorilor, conform primei ediţii dedicate Europei a clasamentului Quacquarelly Symonds (QS) World University Rankings 2024 - Europe, unul dintre cele mai cunoscute clasamente din spaţiul academic la nivel mondial, scrie Agerpres.

"Universitatea din Bucureşti se menţine şi anul acesta printre cele mai importante universităţi europene. Astfel, pentru indicatorul care vizează rezultatele angajabilităţii absolvenţilor (Employment Outcomes), Universitatea din Bucureşti este poziţionată în primele 70 de universităţi din Europa din 690 de instituţii care au fost incluse în clasamentul din acest an, în timp ce pentru indicatorul care vizează reputaţia în rândul angajatorilor (Employer Reputation), Universitatea din Bucureşti se situează pe poziţia 204 la nivel european. În clasamentul general QS World University Rankings 2024 - Europe, Universitatea din Bucureşti ocupă locul al doilea la nivel naţional şi locul 276 în Europa.", informează un comunicat remis miercuri presei.

În ceea ce priveşte clasamentul la nivel mondial, Quacquarelly Symonds (QS) World University Rankings 2024, aflat la cea de-a 20-a ediţie, pentru indicatorul care vizează rezultatele angajabilităţii absolvenţilor (Employment Outcomes), Universitatea din Bucureşti este poziţionată în primele 250 de universităţi din lume din 2.963 de instituţii care au fost incluse în clasamentul din acest an, în timp ce pentru indicatorul care vizează reputaţia în rândul angajatorilor (Employer Reputation), Universitatea din Bucureşti se situează pe poziţia 586 la nivel mondial.

Universitatea "Babeş-Bolyai" se situează pe primul loc în România şi pe 15 în Europa de Est în rankingul britanic QS al universităţilor

"UBB - pe locul I în România, pe locul 15 în Europa de Est şi pe locul 260 în Europa, în cel mai recent şi mai utilizat clasament internaţional al universităţilor, rankingul britanic QS. Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupă locul I în ţară, locul 15 în Europa de Est şi locul 260 în Europa (între primele 38% din 690 de universităţi incluse din 46 de ţări), conform rankingului britanic QS al universităţilor, dat publicităţii miercuri, 20 septembrie 2023 (QS World University Rankings: Europe - https://www.topuniversities.com/europe-university-rankings)", se arată într-un comunicat transmis miercuri de UBB.

Clasamentul QS este cel mai utilizat clasament al universităţilor, reunind indicatori complecşi de educaţie, cercetare-dezvoltare-inovare şi relaţie cu societatea, inclusiv de angajabilitate, internaţionalizare şi sustenabilitate. Ţările europene eligibile în acest ranking sunt cele 46 de ţări membre ale Consiliului Europei, iar 4 dintre acestea nu au nicio universitate inclusă în acest ranking.

"Sigur că mă bucură această performanţă! Dar aşa cum am spus că nu trebuie făcut un 'doliu naţional' în legătură cu faptul că România nu mai are reprezentare în rankingul Shanghai, dar că trebuie să învăţăm din asta să facem ceea ce trebuie făcut pentru mediul academic românesc, această performanţă nu anulează, ci amplifică nevoia de regândire a arhitecturii mediului academic românesc şi a finanţării excelenţei academice, dacă vrem să creştem sau măcar să rămânem la acest nivel şi în acest ranking. Rankingurile sunt demersuri informative utile, dar nu reflectă complet complexitatea unei universităţi, iar, conform recomandărilor Comisiei Europene prin COARA, acestea trebuie văzute doar prin această logică. În plus, fluctuaţiile în diverse rankiguri - ex. prezenţe, neprezenţe, poziţii/ranguri diferite -, determinate mai ales de nuanţele diferite în criteriile de clasificare, sunt corectate prin metarankiguri, iar UBB are sub acest aspect cea mai bună performanţă din istoria sa", declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Clasamentul QS World University Rankings - Europe se află la prima ediţie şi oferă o ierarhie a celor mai importante instituţii de învăţământ superior din Europa, bazată pe 12 indicatori de performanţă, grupaţi în patru categorii: cercetare (Research and Discovery), angajabilitate (Employability and Outcomes), experienţa de învăţare (Learning Experience), internaţionalizare (Global Engagement) şi sustenabilitate (Sustainabilty).

Sursa foto: Pixabay

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: