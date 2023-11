Aceasta a declarat pentru wall-street.ro că a redevenit învățătoare relativ recent, întorcându-se în învățământ după vreo 20 de ani de pauză.

Titularizarea a venit de altfel abia anul acesta, iar acum participă de asemenea și în programul Teach for Romania, prin intermediul căruia și-a ales o școală defavorizată, în ideea că acolo au nevoie de ea copiii care au mai puține posibilități.

Zully Mustafa mai spune de asemenea că în weekenduri merge în comunitățile defavorizate și face ateliere de literație cu copiii de la sate. Iar din când în când, atunci când are timp, mai traduce și filme. Și, tot din în când în când, mai și scrie, dar, recunoaște ea, tot mai rar.

Eu am făcut de exemplu anul trecut o navetă la Tortoman (comună din județul Constanța, n.r.), plecam la cinci jumătate de acasă ca să ajung la 8 acolo, schimbând trei autobuze dus și trei întors. Făceam 6 ore pe drum, dar știam că trebuie să fiu acolo, lângă copii.

În CV-ul acesteia intră de altfel nu mai puțin de 15 cărți pentru copii și 4 romane publicate, iar în acest moment îl pregătește pe al cincilea. Acesta din urmă, spune ea, este o creație în care este vorba despre călătoriile sale, Zully Mustafa fiind de asemenea ghid turistic timp de 4 ani în cursul carierei sale.

Cu privire la acest aspect, ea remarcă faptul că de asta a și hotărât, de altfel, să se întoarcă în învățământ, din moment ce observase cât de puțin știm noi, românii, să ne raportăm la cultura altor popoare pentru a lua de acolo ce ne este necesar.

Zully Mustafa precizează însă că nu generalizează, dar după 4 ani petrecuți în această activitate cu foarte multe grupuri de turiști de toate vârstele, oameni mai mult sau mai puțin educați, a ajuns la concluzia că, noi, românii, avem nevoie de educație mai mult decât orice altceva.

În acest context, ea subliniază, de altfel, faptul că se consideră româncă, chiar dacă este de etnie turco-tătară. De asemenea, învățătoarea adaugă faptul că educația a făcut-o în România, unde se află și prietenii ei și unde a și muncit.

Și, poate și mai important, învățătoarea mai spune că a avut posibilitatea de a pleca din România, ceea ce a și făcut, de fapt, de mai multe ori, dar de fiecare dată a revenit.

Am revenit pentru că aici sunt rădăcinile mele, nu am vrut să fiu o dezrădăcinată și consider că este nevoie de oameni care luptă pentru țara lor ca să mai pună câte o cărămidă. Dacă ar fi să plecăm cu toții, cine ar mai rămâne ca să păstreze valorile de la noi din țară?

Zully Mustafa