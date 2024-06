Antreprenor: Din păcate, școala nu pregătește copiii pentru viață, nici personal, nici profesional

Șapte din zece tineri din România își doresc programe de învățare bazate pe exemple practice, exerciții și scenarii reale de viață. Un studiu realizat de UP Generation în colaborare cu agenția de cercetare de piață MKOR relevă că tinerii români cu vârste între 16 și 24 de ani vor să urmeze programe de învățare diferite de curricula tradițională, care să îi ajute să își descopere talentele și să îi pregătească pentru reușită.

Dezvoltarea personală și pregătirea pentru viața profesională reprezintă o preocupare majoră pentru tinerii români. Aproape toți (95%) au identificat deja ariile pe care vor să le îmbunătățească, în top trei preferințe fiind: educația financiară (37%), vorbitul în public (36%) și marketingul și comunicarea (28%), arată datele unui studiu realizat de UP Generation este un program de mentorat pentru tineri, care antrenează abilitățile profesionale și de viață.

Topul este completat de domenii mai orientate spre business, precum leadership și management (25%) sau educație antreprenorială (22%). Tehnologia și inovația atrag, de asemenea, un sfert dintre respondenți.

Particularități demografice în preferințele de învățare

În plus, există particularități în funcție de caracteristicile demografice, prevalente fiind genul și etapa de viață în care se află respondenții, ceea ce reflectă nevoia de învățare adaptată nevoilor specifice. De exemplu, adolescenții își doresc cel mai mult să se poată exprima liber în public, în timp ce pentru studenți și cei care deja se află la primul job, educația financiară devine o prioritate peste media generală.

În același timp, tinerele sunt mai atrase de dezvoltarea empatiei și a inteligenței emoționale (24%), spre deosebire de băieți, care au o apetență mai crescută pentru zona tech (30%), inclusiv AI. De asemenea, vânzările și negocierea sunt domenii preferate de băieți.

Studiul pe care l-am realizat arată nevoia majoră și interesul tinerilor de a îmbunătăți abilități care nu le sunt predate nici la școală, nici la facultate, și mai ales abilități socio-umane esențiale în câmpul muncii, cum ar fi colaborarea, comunicarea, adaptabilitatea și gestionarea emoțiilor, reziliența. Abilitățile de viață sau mai degrabă lipsa lor ne împiedică în îndeplinirea potențialului, de cele mai multe ori. Ne dorim să antrenăm viitorii antreprenori ai Generației Z pentru business și pentru viață, prin intermediul singurului program de mentorat din România de acest fel. Avem suficiente date despre ce vor tinerii, știm nevoile mediului de business, așa că șansele de a ne așeza cu toții pe aceeași pagină vin dintr-o cunoaștere profundă și aplicată cu mari șanse de aliniere. Monica Florea, CEO și fondator UP Generation

Aspirații și nevoi de dezvoltare: stabilitate financiară

Întrebați ce schimbări ar vrea să aducă în viața lor pentru a se simți împliniți, 14% dintre tineri au declarat că își doresc stabilitate financiară, iar 12% - învățare și educație. Un procent similar caută o schimbare în viața profesională: de la a găsi un loc de muncă sau a-l schimba pe cel actual, până la a câștiga mai mult sau a se bucura de mai multă flexibilitate. Îmbunătățirea abilităților sociale și emoționale, precum și creșterea încrederii în sine ar aduce împlinirea pentru 6% dintre tinerii chestionați.

Nu în ultimul rând, tinerii apreciază accesul la mentori care să îi ghideze în dezvoltarea profesională și personală, mai arată studiul condus în decursul lunii mai 2024.

Cum pot fi aliniate abilitățile tinerilor la cerințele angajatorilor

„Din păcate, școala nu pregătește copiii și tinerii pentru viață, nici personal, nici profesional. Tinerii nu sunt învățați să gândească critic, cu propria minte, să formuleze întrebări, să caute informații, să găsească soluții și alternative la situațiile cu care se confruntă. Angajatorii își doresc oameni capabili să gândească independent, dar sistemul educațional nu dezvoltă aceste competențe. Adolescenții și tinerii se simt debusolați și copleșiți pentru că nu reușesc să-și găsească o traiectorie în viață în acord cu aspirațiile și abilitățile lor. Orientarea educațională și vocațională este realizată superficial, fiind chiar inexistentă în multe contexte, iar unui consilier vocațional din școli îi revin în grijă prea mulți elevi (peste 1000)”, declară Monica Florea, CEO și fondator UP Generation.

3 niveluri de pregătire: pentru viață, carieră și business

Munca în echipă, comunicarea, controlul emoțiilor, gândirea critică, luarea deciziilor, mindset, autocunoașterea - acestea sunt doar câteva dintre abilitățile ce se antrenează în programul deja lansat. Viziunea întregului proiect transformator aparține Monicăi Florea, care împreună cu o echipă de psihologi, psihopedagogi, traineri, antreprenori și profesioniști în diverse industrii au contribuit la configurarea acestuia ca să servească nevoilor generației actuale, contextului social și de business actual, dar și viitorului.

„Aceasta nu este prima cercetare pe care o realizăm în rândul reprezentanților Generației Z, iar datele ne confirmă și de această dată că tinerii își doresc să fie pregătiți mai bine pentru provocările reale ale vieții personale sau profesionale. Interesul lor pentru dezvoltare dincolo de ceea ce oferă școala ne bucură și ne dă speranță, mai ales că, la rândul nostru, ne căutăm constant colegi bine pregătiți. Suntem încântați că am avut oportunitatea de a realiza acest studiu și că există un program precum UP Generation, care răspunde acestor nevoi critice. Personal, mă implic ori de câte ori este nevoie ca mentor, deoarece cred cu tărie în potențialul tinerilor și în importanța sprijinirii acestora pentru a-și atinge obiectivele”, Cori Cimpoca, fondatoarea agenției de cercetare MKOR și mentor în programele UP Generation.

UP Generation este structurat pe trei niveluri: pregătirea pentru viață - prin Life Skills Pro (program de mentorat adresat tinerilor cu vârste între 16-25 ani), pregătirea pentru carieră și business - prin Business Pro (program de mentorat derulat pe o perioadă de un an, adresat tinerilor de + 20 de ani). Anul al treilea vizează lansarea unui business personal (program de mentorat pentru tinerii de +23 de ani). De asemenea, prin programul Dezvolio, este facilitată alegerea traiectoriilor educaționale, vocaționale și de carieră, care completeaza perspectiva de viață și de carieră a tinerilor.

Proiectul oferă posibilitatea tinerilor de a întâlni antreprenori și profesioniști din diverse domenii și de a se dezvolta alături de tineri preocupați de viitorul lor.

