Educația financiară pentru copii. Când trebuie să înceapă și ce trebuie să învețe

”De obicei, educația financiară ar trebui să înceapă în jurul vârstei de 3-6 de ani, când copiii dezvoltă o înțelegere a numerelor și a valorii unui lucru – fie că vorbim de o ciocolată din supermarket sau de o jucărie pe care și-o doresc. Însă fiecare părinte își dă seama cel mai bine din discuțiile pe care le poartă cu copilul, pentru că cei mici au acest mod special de a ne atrage atenția asupra lucrurilor care contează cu adevărat”, menționează Nicoleta Deliu-Pașol (foto).

Ea consideră că banii și discuțiile despre bani nu trebuie să reprezinte un subiect tabu în relația cu copiii, normalizarea acestui tip de dialog urmând să îi ajute pe cei mici să folosească banii ca pe un instrument pentru o viață mai bună.

Printre primele concepte de educație financiară cu care un copil ar trebui să fie familiarizat, ar trebui să fie incluse:

Prin platforma Școala de Bani, BCR oferă cursuri ce conțin sfaturi și informații utile pentru părinții care vor să dezvolte educația financiară a copiilor.

Ultimii 30 de ani au marcat o schimbare masivă a felului în care consumăm media, atât când vine vorba pentru divertisment, dar și când vine vorba de educație.

Din start, educația financiară poate părea un subiect plictisitor în special atunci când o asociem cu o serie de cărți prăfuite, scrise într-un limbaj ”de lemn” ce cu greu poate fi înțeles de o persoană ”needucată financiar” sau de către copii.

În ce măsură educația financiară ar putea să fie făcută prin abordări ieșite din comun, precum jocurile, clipurile video, sau activitățile practice?

”O variantă mixtă este cea mai potrivită astăzi, cu atât mai mult cu cât vorbim despre generația Alpha, cea a nativilor digitali, care este profund conectată cu tehnologia. La BCR, credem că rolul nostru este să ne adaptăm și să inovăm, nu doar când vine vorba de servicii bancare, ci și atunci când ne uităm la cum facem educație financiară. Aplicațiile mobile, realitate augmentată, VR și AI, platformele online interactive și jocurile video sunt doar câteva instrumente pe care le avem la îndemână. Cu ajutorul lor, putem transforma educația financiară într-o activitate interactivă, captivantă, care le atrage și le menține atenția copiilor într-un mod plăcut”, consideră Nicoleta Deliu-Pașol.

Ea subliniază că nevoia de adaptare la evoluția societății și la nevoile oamenilor trebuie luată în calcul atunci când vorbim de educația financiară.

În educația financiară pentru copii, în special, vorbim despre adaptare la nivelul de înțelegere și maturitate, dar și adaptare la mediul în care se simte confortabil. Pentru că « The medium is the message.»

