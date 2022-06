Persoanele cu salarii mici și care nu au cont la bancă, mai predispuse să folosească criptomonede

Persoanele cu venituri mici și care nu au conturi la bănci sunt mai predispuși să facă tranzacții (operațiuni) cu criptomonede, potrivit unui raport al Federal Reserve Bank (banca centrală a SUA). Criptomonedele ar fi astfel varianta care să le permită acestor oameni să acceseze servicii financiare și oportunități de care nu ar putea să aibă parte în vreun alt fel, scrie Business Insider.

Investiții cu cripto versus operațiuni cu cripto: Potrivit datelor de până acum, americanii care folosesc criptomonede au mai degrabă între 26 și 45 de ani, sunt bărbați, sunt albi și au locuri de muncă de înaltă calificare, precum avocatura sau contabilitatea. Studiul The Economic Wellbeing of US Households in 2021 relevă că această categorie de americani folosesc criptomonedele pentru a investi.

Circa 46% dintre cei care folosesc criptomonedele doar pentru investiții au un venit anual de peste 100.000 de dolari, iar 99% dintre cei care investesc în criptomonede, dar care nu folosesc criptomonedele pentru operațiuni, dispun de un cont bancar.

În schimb, imaginea este complet diferită atunci când vorbim de cei care folosesc criptomonedele pentru operațiuni. Aproape 60% dintre aceștia au venituri anuale de sub 50.000 de dolari, iar 13% dintre persoanele care folosesc criptomonedele pentru operațiuni nu au un cont bancar.

În schimb, americanii care nu folosesc criptomonede și nu au niciun cont bancar însumează un proncent de peste două ori mai mic.

Concentrația de persoane cu venituri mici și care nu au conturi bancare sau care nu au acces la servicii bancare și care folosesc criptomonedele pentru tranzacții subliniază un fenomen din SUA care poate fi observat mai degrabă la țările în curs de dezvoltare: Criptomonedele le pot permite acestor adulți să acceseze servicii financiare și oportunități pe care nu le-ar putea avea în alt mod, pentru că băncile nu îi consideră de încredere sau nu le oferă servicii din alte motive.

În schimb, pentru folosirea criptomonedelor este suficient un device (smartphone/pc/laptop etc.) și o conexiune la internet. Criptomonedele sunt, totodată, deseori arătate cu degetul pentru a promova „egalitatea financiară”, mai scrie Business Insider.

Studiul mai arată că 12% dintre adulții americani au deținut sau au folosit criptomonede în anul anterior, iar 11% dintre adulți au deținut criptomonede ca investiție, potrivit raportului citat.

Circa 2% dintre americani de vârstă adultă au folosit criptomonede pentru a cumpăra ceva sau pentru a face o plată, iar 1% le-au folosit pentru a le trimite bani prietenilor sau membrilor familiei.

