Sondaj: 66,5% dintre români nu au reușit să economisească

Un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro arată că 66,5% dintre români declară că nu au nici un fel de economii. Dintre cei care eu reușit să pună bani de-o parte, cei mai mulți (77,6%) au economii de-o viață sub 10 000 de euro. La polul opus, economii de peste 20 000 de euro reușesc să aibă doar 9,8% dintre respondenți.

La întrebarea ce sumă de bani reușesc să economisească în fiecare lună, 52,8% dintre cei chestionați afirmă că nu reușesc să pună bani deoparte, 21,8% economisesc sub 300 lei, 13,6% între 300 de lei și 600 de lei, 5,8% între 600 de lei și 1.000 de lei. Doar 6% reușesc să economisească lunar sume peste 1.000 de lei.



Cash-ul este metoda preferată atunci când vine vorba de modul de păstrare a economiilor: 49,7% dintre respondenți economisesc în numerar, în lei. Urmează conturile curente, preferate de 20,3% dintre respondenți. 11,95% preferă economisirea cash în valută (euro/dolari), peste ponderea celor care oprează pentru depozite bancare - 11,25%. Doar 4,9% dintre respondenți își plasează fondurile în acțiuni și fonduri de investiții. Deși este un domeniu relativ nou, 1,9% dintre respondenți au investit în cryptomonede.



În cazul în care ar apărea cheltuieli urgente de genul reparațiilor la mașină sau a instalațiilor din casă, 55,4% dintre români declară că nu dispun de rezerve financiare. În ceea ce privește fondul pentru situații neprevăzute, recomandată să acopere cheltuielile și ratele pe 3 luni, 71,7% dintre respondenți susțin că nu dispun de astfel de resurse și doar 28,3% și-au constituit un astel de fond.



La întrebarea dacă au obiceiul să își urmărească lunar bugetrul de venituri și cheltuieli, 63,6% spun că fac acest lucru în fiecare lună, 17,1% spun că fac acest lucru doar în unele luni, iar 19,3% își urmăresc bugetul rareori sau niciodată.



Pentru 50,4% dintre respondenți, banii din salariu nu ajung până la sfârșitul lunii, iar 41,9% din cei chestionați sunt nevoiți să renunțe la cheltuieli opționale cum ar fi ieșirile la restaurant și cumpărăturile la mall. 22,2% spun că fac cumpărături din impuls și de aceea nu reușesc să pună bani deoparte. 42% dintre respondenți spun că au deja credite în derulare, cei mai multi (peste două treimi) plătesc rate pentru credite de nevoi personale. Puțin peste 30% dintre îndatorați au contractat împrumuturi pentru locuințe. Gradul de îndatorare este sub 25% pentru cei mai mulți dintre respondenți (59,6%), iar la polul opus – 11,6% dintre cei cu credite sunt supraîndatorați, cu grade de îndatorare peste 50%.



Sondajul privind situația financiară a românilor a fost realizat de comparatorul bancar FinZoom.ro, la cererea CEC Bank, pe un eșantion de aproape 1.400 de respondenți din toată țara, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. 60,3% dintre respondenți sunt salariați, 44,2% au declarat venituri între 2.500 lei și 5.000 de lei, iar aproape jumătate – 46,9% - sub 2.500 de lei lunar, 38,1% dintre cei chestionați au vârsta cuprinsă între 25 și 40 de ani, 36% au studii superioare și puțin peste 13% studii postuniversitare.

Sursa foto: perfectlab / Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: