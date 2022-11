Alexandru Balaci, Mokka: „BNPL e încă o piață imatură, în care toată lumea face diferit lucrurile"

Într-o discuție despre provocările și viitorul soluțiilor financiare de tip Buy Now, Pay Later, în timpul Future Banking Summit, Alexandru Balaci a avut câteva observații oneste și interesante.

Potrivit unui raport al Juniper Research, serviciul „cumperi acum, plătești mai târziu” (Buy Now, Pay Later – BNPL) este estimat să ajungă la o valoare globală de 995 de miliarde de dolari până în 2026. De aceea, Future Banking Summit a avut trei invitați reprezentativi pentru acest nou serviciu financiar, în cadrul panel-ului „The Case for BNPL in Eastern Europe".

Întrebat cum vede piața și, implicit, competiția dintre jucătorii importanți, Alexandru Balaci, CEO Revo Technologies România, consideră că, deocamdată, cu toții încearcă să crească plăcinta împreună. Iar cea mai mare provocare e să crească awareness-ul și beneficiile acestui serviciu, cât și să-i convingă pe utilizatori să-l încerce.

„Probabil că peste zece vom ajunge să ne și împărțim piața, dar acum nu ne considerăm competitori în sensul clasic al cuvântului. În plus, BNPL e încă o piață încă imatură, în care toată lumea face diferit lucrurile. Fiecare caută abordarea cea mai potrivită, iar produsele sunt foarte diferite. Pe de altă parte, într-un an sau doi, cred că vom avea suficiente date pentru a lua decizii, când vine vorba despre produsele pe care le păstrăm sau nu. Rata de adopție BNPL în România, însă, e destul de mică, comparativ cu celelalte state europene. Iar această penetrare, pe care o estimez undeva la 1-2% din tranzacțiile online, e pentru că comercianții încă nu cunosc toate beneficiile acestui sistem. În plus, nici proiectele începute deja cu unii dintre ei se mișcă greu, nu știi exact când se vor realiza. Dar, aș spune că, în următorii trei ani, vom avea o creștere accelerată, pentru că, pe de altă parte, clienții au reacționat mai optimist la BNPL decât ne așteptam, dacă ne uităm la cazuri particulare", a spus, printre altele, Balaci.

Lansat în 2012 sub brandul fintech-ului european Revo Technologies, Mokka este un provider de servicii de tipul BNPL, lider în Europa Centrală și de Est, cu peste zece milioane de clienți unici. La nivel internațional, grupul are peste 7.500 de magazine partenere, atât fizice, cât și online. Începând de anul trecut, Mokka a încheiat, la nivel național, parteneriate cu retaileri de top precum Mobexpert, Lensa, CCC, Humanic, Noriel, Ideall sau GoMag.

