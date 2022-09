Participă la Future Banking Summit, digital banking retreat-ul toamnei

Ediția din 2022 a Future Banking Summit, evenimentul industriei bancare și fintech din România, se transformă într-un digital banking retreat. Conferința are loc la Brașov, la hotelul Qosmo, între 19 și 20 octombrie 2022.

Este o ediție specială pentru că, după tumultul ultimilor ani, ne dorim să ne revedem fizic într-un loc deosebit și să dezbatem tendințele cheie ale industriei financiare, mai ales că asistăm o dezvoltare accelerată a jucătorilor din domeniu.

Future Banking Summit va avea loc fizic, dar și în format online pentru cei care nu pot ajunge la Brașov. Sunt așteptați peste 50 de vorbitori renumiți, din România și din străinătate, care vor inspira prin prezentările lor din cele 2 zile ale evenimentului.

Conferința va fi transmisă online pe canalele de socializare, inclusiv în platforma IC Events, soluție dezvoltată de InternetCorp.



Iată și câteva dintre numele celor care au confirmat prezența la Banking Summit 2022: Ornit Shinar (Global Head of External Innovation and Venture Investing, Citi Innovation Labs), Antoaneta Curteanu (Head of Retail Banking, UniCredit Bank), Eleni Skoura (Head of Retail Banking, ING Bank), Alexandra Manciulea (Partener, Filip &Company), Maria Cenușă (Managing Partener, ICG, Integrated Consulting Group), Simona Cristescu (Anghel) (Sales Head, Treasury and Trade Solutions, Citi Romania), Laura Vizir (Chief Product Officer, tbi bank), Valentina Dragomir (Sales and Business Development, AriadNext), Jamshid Alamuti (Inițator, Fondator & CEO, NeuralJam), Ognjen Boskovic (Growth Lead, CXL), Bogdan Popa (Vicepresident, Operations & Technology, Raiffeisen Bank), Marcio Spinola (SVP of Product, FintechOS), Adrian Moraru (Seniors Sales Manager, InfoCert Romania), Florin Teleabă (Principal, Kearney), Adrian Dinculescu (Managing Partner, Namirial), Peter Barta (Cofondator & CIO/COO, Degethal), Kostas Fiakas (Chief Strategy Officer, Inform Lykos).

Pe parcursul următoarelor săptămâni, vom actualiza lista speakerilor pe măsură ce vor confirma prezența.

De ce să participi la cel mai important digital banking retreat local?

Pentru că o să afli ce e nou în lumea fintech-urilor, dar și în peisajul bancar. Pentru că vom afla ce se întâmplă în regiune, dar și în lume și pentru că viitorul ne aduce oportunități și provocări. Iată cele mai importante teme de discuție ale Future Banking Summit 2022:

Plățile digitale: cum se schimbă peisajul plăților invizibile;

BNPL în România: unde suntem?;

Provocările Open Bankingul-ului în CEE;

Care este următorul nivel de diferențiere în customer experience?

Cum să ieși cu fintech-ul în lume – care sunt obstacolele;

Ce aduce nou Embedded Finance?

Experiența bancară digitală în 2022: ce vor clienții;

Cum trecem de la banking tradițional la unul digital;

Credit digital 100% – de la identitate digitală la semnătură digitală;

Cum va fi economia în 2023;

Cum își fortifică băncile rezistența în momente tulburi;

Digitalizarea în serviciile publice;

Cum se schimbă mentalitățile în bănci;

Creditarea IMM-urilor – potențial, oportunități și provocări

Unul dintre vorbitorii principali este Jamshid Alamuti, antreprenor în serie, care tocmai ce a lansat 3 startup-uri în același timp. Are o experiență îndelungată în transformarea organizațională, strategie și experiențe disruptive, cu accent pe tehnologie și leadership.

„Change Leadership / Generational Transformation” este tema prezentării sale principale, însă Jamshid va susține și un workshop despre învățare colaborativă și creativive în domeniul financiar.



Pentru a participa la eveniment, trebuie să vă înregistrați pe site-ul Future Banking Summit. Aveți mai multe variante de înregistrare, în funcție de modalitatea de participare, online sau live.

Există și pachete VIP pentru cei care doresc să profite de experiența completă a digital banking retreat-ului din acest an.

Future Banking Summit este un eveniment organizat de futurebanking.ro și este susținut de: Mastercard, UniCredit Bank, ING Bank România, Raiffeisen Bank, Infocert, FintechOS, Inform Lykos, AriadNext, Namirial, Filip&Company, BCR, First Bank, Citibank, Enfineo, Mokka.

