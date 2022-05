Înscrieți-vă pentru Future Banking Awards 2022

Future Banking a deschis înscrierile pentru cea de-a doua ediție a galei Future Banking, evenimentul care recunoaște și premiază inovațiile din industria financiar-bancară din România.

Toți cei interesați să înscrie un produs sau un serviciu, bănci, fintech-uri, challengeri, o pot face prin completarea chestionarelor online de aici până la data de 27 mai 2022.

Gala Future Banking premiază excelența în domeniul financiar-bancar, celebrând cele mai bune produse și servicii digitale care conduc la experiențe unice pentru fiecare utilizator. Future Banking Awards 2022 are loc în 14 iunie, începând cu ora 18.00 și va transmisă live pe platforma de evenimente IC Events.

Care sunt pașii?

Odată finalizate înscrierile, nominalizările vor fi analizate de un juriu pentru fiecare categorie în parte.

În alegerea laureaților, jurații vor ține cont de mai multe criterii, printre care amintim funcționalitățile digitale, impactul lor asupra clienților, dar și experiența acestora. Fiecare categorie va avea propriile criterii pe care le puteți afla de pe site-ul evenimentului.

Din juriul fiecărei categorii fac parte specialiști cu expertiză extinsă în domeniile din care provin.

Până în acest moment, juriul include pe: Ioana Gorgăneanu (Head of Marketing and Communication, Mastercard Romania, Croatia, Israel & Balcans), Cristian Cârstoiu (Chief Innovation Officer, EY), Ana-Maria Georgescu (Cofondator, Smart Fintech), Monica Sibișteanu (Head and Brand Awareness and Community, Monese), Cosmin Cosma (Cofondator și CEO, Finqware), Alex Gavril (Cofondator - Promocrat), Alex Negrea (Trainer și consultant pe teme de marketing și comunicare în social media, cofondator la Saga Space), Cătălin Vasile (Head of Sales and Customer Experience Practice, Trend Consult Group, Alexandru Chifu (Investment Analyst, Fortech Investments), Andrei Perianu (Cofondator &COO, Bankata.ro), Diana Seredenciuc (CEO, Bankata.ro), Valentin Filip (Managing Director, Fortech Investments).

Puteți vedea lista de jurați aici. Ea va fi actualizată permanent.

Premiile vor fi acordate pentru următoarele categorii:

The Consumer Digital Bank of the Year

The Corporate Digital Bank of the Year

Best UX in Remote Lending

Best UX in Digital Onboarding

Alternative lending – Best BNPL in Romania

Embedded Finance - Best In-app Use Case

Best Advertising Campaign of a Digital Banking Product

Best Social Media Campaign for a Digital Banking Product

Payment innovation of the year

Open Banking Readiness in Romania

În plus, în cadrul galei, echipa de jurnaliști Future Banking va acorda și câteva premii speciale, care vor merge către acei oameni care fac diferența în această industrie, avangardiștii, acei „nebuni” frumoși pentru care inovația este esența vieții lor

Gala Future Banking va avea loc în format offline, pentru că ne dorim să ne revedem cu toți cei cu care nu am apucat în contextual pandemic. Evenimentul va fi transmis și online pe platforma de evenimente IC Events. Și îl puteți urmări aici.

Partenerii evenimentului sunt FintechOS, Mastercard, CEC Bank și Fortech Investments.

Aici puteți vedea informații de la precedenta ediția a galei Future Banking, dar și câștigătorii de anul trecut.

Sursa foto: Future Banking

