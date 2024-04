ROCA Investments a ajuns la o valoare de piață de 81,64 milioane euro

Compania de private equity ROCA Investments înregistrează o evaluare curentă înainte de distribuirea dividendelor de 81,64 milioane euro pentru anul 2023, marcând o creştere faţă de valoarea de 78,10 milioane euro raportată în urmă cu un an.

Valoarea de piaţă a capitalurilor proprii ale ROCA Investments a crescut de 3,7 ori de la înfiinţare până la finalul anului 2023. În contextul unui an dificil, marcat de instabilitate şi multiple provocări, ROCA Investments a generat un randament al portofoliului de 6,63%.



Compania deţine, ca acţionar majoritar, două holdinguri specializate pe industrii strategice (materiale de construcţii şi agricultură) şi un portofoliu de participaţii minoritare în cinci companii româneşti.



Cifra de afaceri cumulată a companiilor din portofoliu a atins 345 milioane euro în 2023, generând un profit operaţional de 12 milioane euro şi oferind peste 2.000 de locuri de muncă la nivel naţional. De-a lungul celor şase ani de activitate, ROCA Investments a finalizat 25 de tranzacţii şi a realizat două exit-uri semnificative.



În perioada 2018 - 2023, sumele investite de ROCA Investments în companii din România au ajuns la un total de 54 milioane euro investiţii directe şi alte 55 milioane euro investiţii realizate de companiile din portofoliu.





ROCA Industry, holdingul de materiale de construcţii, a fost recent admis la tranzacţionare pe piaţa reglementată a BVB. Acesta acumulează un portofoliu de 9 companii active pe piaţa regională şi are o capitalizare de aproximativ 50 de milioane de euro, pregătindu-se să devină un jucător de referinţă pentru relansarea industriei româneşti de construcţii.



Holdingul ROCA AGRI RDF şi-a extins portofoliul cu un IFN destinat finanţării fermierilor, iar la nivel de business, cifra de afaceri a crescut la 183,7 de milioane de euro în 2023, comparativ cu 156,4 de milioane euro în 2022.



În plus, ROCA Investments deţine şi un portofoliu de participaţii minoritare în 5 companii care au capacitatea de a-şi dubla performanţa în următorii doi ani. Acest segment a generat rezultate notabile, inclusiv evoluţia accelerată a companiei Ensys, specializată în sisteme fotovoltaice, cu o creştere de patru ori a cifrei de afaceri faţă de anul anterior, atingând 137 milioane de euro în 2023.

