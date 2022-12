Rezultate financiare tbi bank: Profitul net la nouă luni depăşeşte deja profitul pe întregul an 2021

Rezultatele financiare consolidate neauditate ale tbi bank pentru primele nouă luni ale anului 2022 arată un profit net record, de 30,2 milioane de euro - cu 33% mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2021 și deja mai mare în comparație cu cele 27,5 milioane de euro obținute pe parcursul întregului an precedent.

În primele nouă luni ale anului 2022, tbi bank a gestionat aproape 850.000 de cereri de împrumut în România, Grecia, Bulgaria și a acordat aproape 400.000 de credite în valoare de 520 de milioane de euro - o creștere de 36% față de anul precedent.

În plus, activele totale ale băncii au ajuns la 909 milioane de euro - marcând o creștere de 200 de milioane de euro pe parcursul anului, până în prezent (o creștere de 28% față de sfârșitul anului 2021), în timp ce portofoliul de credite a ajuns la 718 milioane de euro la sfârșitul lunii septembrie 2022 (cu o creștere de 32% față de sfârșitul anului 2021). De la începutul anului 2022, creșterea poate fi observată în fiecare linie de afaceri din România. Creditele cu destinație generală (creștere de 26% septembrie vs decembrie), creditele la puncte de vânzare (creștere de 31% septembrie vs decembrie) și Business banking (creștere de 30% septembrie vs decembrie) au contribuit puternic la rezultatele tbi bank.

Veniturile băncii au crescut cu 29%, până la 115 milioane euro. Acest lucru a permis ca profitul operațional pentru cele nouă luni ale anului 2022 să ajungă la 91,6 milioane euro, cu o creștere de 30% față de anul precedent. De asemenea, portofoliul de depozite al tbi bank a ajuns la 652 de milioane de euro la sfârșitul lunii septembrie 2022 - depășind cu mult piața și demonstrând o creștere solidă de 33% - în linie cu creșterea portofoliului de credite.

La sfârșitul perioadei analizate, banca avea o poziție puternică atât din punct de vedere al lichidității, cât și al capitalului - pe bază consolidată, rata de acoperire a lichidității (LCR) fiind de 521%, iar rata de adecvare a capitalului (CAR) - 17,1%. Operațiunile tbi bank au beneficiat de pe urma disciplinei în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței (48,6% raportul costuri/venituri) și rentabilitatea portofoliului de lucru (ROWP) de 23,7%, ceea ce a permis ca rentabilitatea activelor (ROA) să ajungă la 5%, iar rentabilitatea capitalurilor proprii să se situeze la 23%.

Citeste si: Tokenizarea cardurilor: Prima bancă din România care a lansat acest...

„Cifrele noastre record pentru cele nouă luni reflectă performanța puternică a produselor și serviciilor noastre, precum și implicarea echipei. În această perioadă, ne-am extins și mai mult rețeaua de parteneri, am lansat soluțiile alternative de plată în Grecia, unde avem parteneriate cu 1.500 de comercianți și am inclus noi verticale în România și Bulgaria. Până la sfârșitul anului, ne vom concentra în principal pe furnizarea de soluții digitale, care vor asigura un mai mare confort și o mai bună experiență pentru clienții noștri”, spune Petr Baron, CEO tbi.

Sursa foto: TBI Bank

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luminița Mîndrilă a lucrat anterior la Hotnews.ro și Aleph News, iar în prezent acoperă domeniul finanțe-bănci în cadrul Wall-Street.ro. Mai multe articole scrise de Luminița Mîndrilă »

Te-ar putea interesa și: