Conturi pentru firme 2023: cele mai bune oferte ale băncilor din România

Conturile pentru firme sunt un instrument obligatoriu pentru românii care au făcut marele pas către antreprenoriat. Ofertele băncilor sunt mult mai variate decât în trecut, iar majoritatea instituțiilor financiare nici măcar nu îți mai cer să te deplasezi până la bancă pentru a deschide un cont. Iată care sunt oferetele primelor 8 bănci din România din punct de vedere al activelor.

Conturi pentru firme 2023: Banca Transilvania

Banca Transilvania are mai multe oferte pentru antreprenorii români care doresc să își deschidă un cont bancar nou. Pentru start-up-uri (firme cu o vechime de sub un an) instituția financiară oferă primul an gratuit pentru majoritatea operațiunilor bancare.

Pachetul Nelimitat All Inclusive cu comision ZERO pentru primul tău an ca antreprenor:

Plăți și încasări nelimitate în lei și valută online;

Card de debit Visa Business Silver: emitere nelimitată de carduri și mentenanță anuală;

Deschidere de conturi curente: nelimitat în lei și valută;

Primele 5 ridicări de numerar de la ATM BT: valabil pentru cardul de debit – Visa Business Silver.

Pentru firmele cu peste un an vechime pe piață, Banca Transilvania oferă pachetul de cont curent Nelimitat, disponibil în patru variante:

Servicii incluse în pachet

Nelimitat în rețeaua BT

29 lei/ lună Nelimitat

& 10

46 lei/ lună Nelimitat

& 25

76 lei/ lună Nelimitat

All Inclusive

129 lei/ lună Operațiuni interbancare în lei și valută 0 10 operațiuni 25 operațiuni Nelimitat Operațiuni în rețeaua BT

online sau cu cec și bilet la ordin Nelimitat Nelimitat Nelimitat Nelimitat Depuneri de numerar în contul societății Nelimitat Nelimitat Nelimitat Nelimitat Card de debit Visa Business Silver Nelimitat Nelimitat Nelimitat Nelimitat Deschidere de conturi curente Nelimitat Nelimitat Nelimitat Nelimitat Internet & Mobile Banking

BT24 Nelimitat Nelimitat Nelimitat Nelimitat Comision de administrare BT POS APP 5 lei 5 lei 5 lei 5 lei Comision de încasare BT POS APP pentru cardurile persoanelor fizice 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

Conturi pentru firme 2023: BCR

BCR, a doua bancă din România din punctul de vedere al activelor, are o ofertă de cont curent pentru antreprenorii români, însă, instituția financiară recomandă ca în funcție de tipul firmei (PFA, Start-up, IMM, corporație sau companie de stat), să se programeze o discuție cu un consultant.

Pachetul BCR Business:

Cont curent în LEI / EUR / USD, cu un card de debit (Visa Business sau Mastercard Business) pentru utilizare internațională;

Soluții online de management al operațiunilor bancare prin serviciile e-BCR și MultiCash, dar și Mobile Banking;

Operaţiuni de alimentare a contului curent cu numerar şi prin virament, de eliberare de sume în numerar la cererea şi în favoarea lor, de plăţi prin virament, în limita soldului disponibil;

Plăți interbancare, depuneri și încasări nelimitate;

Dobândă variabilă, aferentă disponibilităţilor la vedere;

Sumă minimă pentru deschidere: zero;

Costuri asociate BCR Business:

deschidere cont. gratuit;

eliberare extras de cont curent: 1 extras lunar gratuit;

administrare cont curent: 20 lei/ lună;

Lista întreagă de tarife poate fi consultată AICI.

Conturi pentru firme 2023: BRD

BRD are oferte diferite pentru fiecare tip de firmă în parte: pentru PFA-uri, start-up-uri, freelanceri, IMM-uri (în funcție de cifra de afaceri), dar și pentru sectorul corporate, destinat companiilor mari.

Am luat ca exemplu pachetul pentru oferit pentru PFA-uri și Profesii Libere:

Prețul pachetului este de 20 de lei/ lună;

Cont curent în lei: cu administrare lunară inclusă în prețul pachetului;

Card de debit: Mastercard sau Visa;

Servicii de online banking cu administrare lunară inclusă în prețul pachetului;

Încasări nelimitate: între conturile BRD-BRD/ BRD-alte bănci, prin contul curent inclus în pachet;

Depuneri nelimitate: în numerar, în contul curent inclus în pachet, efectuate de către reprezentant;

Plăți nelimitate între conturile BRD: realizate prin serviciul de online banking inclus în pachet;

3 plăți gratuite între BRD și alte bănci;

3 plăți gratuite către Trezorerie;

3 retrageri de numerar gratuite de la ATM.

Conturi pentru firme 2023: ING Bank

ING Bank, banca din România controlată de olandezi, oferă pentru firme Pachetele ING Fix cont curent. Aceste pachete pornesc de la 35 de lei și pot costa lunar până la 250 lei.

Servicii incluse în pachet FIX Util (35 lei) FIX Online (65 lei) FIX RON (150 lei) FIX Valută (165 lei) FIX Complet (250 lei) Cont curent lei ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ SoftPos 0,6% per/tranzacție 0,6% per/tranzacție 0,6% per/tranzacție 0,6% per/tranzacție 0,6% per/tranzacție Business Card ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ING Business, platforma de internet și mobile banking ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Depunere de numerar la ATM ING ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Acceptare la plată prin POS (primul cont) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Plăți în lei între conturile proprii sau către alți clienți ING România 10 plăți către alți clienti ING ✔ ✔ ✔ ✔ Plăți în lei (ING-altă bancă) 5 plați către alte banci 20 de tranzacții pe lună ✔ ✔ ✔ Retragere de numerar la ATM ING limită 5.000 de lei/ lună NU limită 100.000 lei/lună limită 100.000 lei/lună limită 100.000 lei/lună Cont curent în valută NU NU NU ✔ ✔ Transferuri în valută NU NU NU ✔ ✔ Instrumente de debit (cecuri și bilete la ordin) NU NU NU NU ✔

Conturi pentru firme 2023: Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank oferă mai multe timpuri de conturi pentru persoanele juridice: IMM-uri sau corporații. Tote pachetele destinate IMM-urilor cuprind un cont curent principal și cont de card în lei, încasări nelimitate în orice monedă prin OP (inclusiv încasări instant), plăţi intra-bancare în lei şi valută nelimitate online, plăţi şi încasari intrabancare cu bilete la ordin şi cec-uri.

În funcție de tipul pachetului pe care în alegi, ai următoarele beneficii:

Servicii incluse în pachet START 29 LEI PLUS 49 LEI OPTIM 79 LEI EXTRA 119 LEI ULTRA 199 LEI 24/7 internet & mobile banking ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Suport clienți În agenție și call-center În agenție și call-center În agenție și call-center Consilier și call center dedicat Consilier și call center dedicat Card visa debit Standard Standard Standard Standard Gold Depuneri numerar în lei nelimitate

la ATM Raiffeisen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Plăți către alte banci în lei, online NU 5 10 Nelimitat Nelimitat Plăți către alte banci în EUR/USD, online NU 5 10 30 Nelimitat Bilete la ordin și cecuri către/

de la alte banci NU 5 10 30 Nelimitat Retrageri în lei de la orice

ATM din România NU 2 5 7 10 Cont curent EUR/USD NU NU EUR sau USD EUR sau USD EUR și USD

Conturi pentru firme 2023: CEC Bank

Banca Românească CEC Bank are pachete de conturi bancare diferite în funcție de tipul și numărul operațiunilor pe care le deruleză lunar. Pachetele pentru persoanele juridicite sunt: Pachetul IMM Optim, Pachetul IMM Business, Pachetul IMM Premium, Pachetul Comunitate, Pachetul Profesional Dinamic, Pachetul online de cont bancar start up localnicii.

Pachetul IMM Optim

cont curent în lei cu dobândă 0,1% pe an;

cont curent în valută;

card de debit;

Internet Banking, Mobile Banking;

cont de economii;

serviciul de acceptare la plata a cardurilor prin SmartPhone POS;

Comision zero pentru încasări prin ordin de plată ți valută, primele 10 plăți efectuat la distanță, lunar;

Comisionul lunar de administrare este 49 de lei și poți economisi 122 de lei lunar din reducerile la comisioane.

Conturi pentru firme 2023: Unicredit Bank

Uncredit Bank, banca care a încheiat anul cu un profit de 878 milioane de lei are și ea oferte pentru antreprenorii din România. Pachetul Crativ este destinat afacerilor la început de drum, iar Pachetul Genius IMM se pretează mai bine pe IMM-uri. Pachetul Genius IMM este dedicat persoanelor juridice cu cifra de afaceri anuala de maxim 3 milioane euro.

Pachetul de baza la pretul unic de 39 de lei/luna:

2 conturi curente in lei;

2 conturi curente in valuta (EUR sau/si USD);

un card de debit (Visa Business Gold sau Visa Business Silver);

BusinessNet Basic sau Professional cu Digipass sau Mobile Token inclus;

Business Mobile;

5 plati interbancare in lei prin BusinessNet din contul principal inclus in pachet;

Tranzactii prin automatele Self Service (BNA) ale UniCredit Bank, cu card de debit inclus in pachet sau cod de bare;

Retrageri cu cardul de debit inclus în pachet, la ATM UniCredit Bank și ale Grupului UniCredit, precum și la ATM-urile Euronet Romania;

Debitare directă gratuită cu partenerii cu care UCB are contracte in vigoare;

Info SMS;

20% reducere din pretul standard al pachetelor achizitionate – Case de marcat si / sau soft de gestiune (oferite de partenerii cu care Banca are contracte in vigoare);

3 Certificate digitale calificate pentru semnatura electronica calificata, cu chei criptografice pastrate in cloud, emis de prestatorul calificat de servicii de incredere cu care banca are contract in vigoare;

Conturi pentru firme 2023: Alpha Bank

Alpha Bank are oferte atât pentru IMM-uri, PFA-uri și startapuri cât și pentru segmentul corporate. Am luat ca exemplu un contu curent pentru IMM-uri.

Alpha IMM GO - pachet de cont curent:

Cont curent in lei;

Card de debit AlphaCard Visa Business;

Serviciul Online Banking;

10 Incasari si 10 plati inter bancare in lei efectuate prin Serviciul Alpha Online Banking;

Incasari inter si intra-bancare nelimitate in lei prin instrumente debit;

Depuneri de numerar;

Costul lunar al pachetului Alpha IMM GO este de 39 lei.

