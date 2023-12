Guvernul vrea ca trotinele și bicicletele electrice să aibă obligatoriu RCA

Guvernul a aprobat un proiect de lege referitor la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, care prevede, între altele, ca trotinetele şi bicicletele electrice să fie asigurate obligatoriu, iar vehiculele retrase temporar sau permanent din circulaţie şi a căror utilizare este interzisă să fie exceptate de la RCA, scrie Agerpres.

"Singurul proiect de lege adoptat astăzi în şedinţă de guvern se referă la reaşezarea întregului ecosistem al asigurărilor obligatorii pentru vehiculele care circulă pentru drumurile publice, RCA. Acesta este un proiect de lege, deci va urma parcursul parlamentar pentru aprobare şi intrare în vigoare. Vreau să menţionez câteva aspecte care cred că o să fie de interes public: vor intra sub obligaţia de asigurare şi vehiculele care, conform legislaţiei naţionale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării. Dau două exemple relevante: trotinetele electrice şi bicicletele electrice vor trebui obligatoriu asigurate", a precizat purtătorul de cuvânt Mihai Constantin, după şedinţa de Guvern.



El a spus că actul normativ cuprinde şi excepţii în privinţa obligativităţii RCA.



"Există însă şi exceptări foarte bine justificate în acest proiect de lege, şi anume: nu va mai exista obligativitatea asigurării RCA pentru vehiculele retrase temporar sau permanent din circulaţie şi a căror utilizare este interzisă. De asemenea, vor fi exceptate de la o astfel de asigurare fotoliile rulante sau vehiculele similare cu propulsie proprie, destinate a fi utilizate în mod exclusiv de către o persoană cu dizabilitate fizică locomotorie. O altă excepţie de la obligativitatea de asigurare este cazul utilizării vehiculelor în cadrul evenimentelor şi activităţilor sportive cu motor, inclusiv a curselor şi competiţiilor. Dar această exceptare se aplică numai în cazul în care organizatorul sau orice altă parte implicată în eveniment are încheiat o asigurare sau pune la dispoziţie o garanţie alternativă care acoperă eventualele prejudicii, care ar fi intrat sub incidenţa unui RCA clasic, să îl numim", a adăugat Mihai Constantin.



Proiectul de lege aprobat modifică şi completează în acest sens Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: