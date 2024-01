ING Bank România a introdus opțiunea de actualizare a datelor 100% online, direct din platforma web ING Business, pentru clienții persoane juridice cu un singur acționar sau administrator. De la lansarea din luna noiembrie a anului trecut, 45% dintre antreprenorii eligibili și-au actualizat deja datele în ING Business.

În cadrul procesului de actualizare de date, informațiile primite de la clienți sunt comparate cu datele obținute automat de la Registrul Comerțului, pe care aceștia trebuie sa le confirme. Astfel, întregul proces, simplu și intuitiv, durează aproximativ 5 minute.

Care sunt condițiile de eligibilitate și cum pot fi actualizate datele online în platforma ING Business?

Clienții pot accesa meniul Tranzacții și solicitări -> Solicitare nouă (Self Service) -> Actualizare date companie. Aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

• firma este activă, în funcțiune și înregistrată la Registrul Comerțului;

• compania are un unic acționar, administrator și persoană autorizată unică / reprezentant legal unic cu banca;

• reprezentantul companiei este rezident în România și nu deține alte cetățenii;

• reprezentantul companiei are datele actualizate în calitatea de client persoană fizică ING.

Datele companiilor trebuie să fie actualizate periodic la banca unde au deschisă relația de afaceri. Datele care trebuie actualizate includ: informațiile despre situația la zi și activitatea companiei, date ale asociaților / acționarilor, descrierea obiectului de activitate și a tranzacțiilor derulate prin bancă. Periodic sau atunci când este necesar, pe baza unei analize interne, ING trimite o succesiune de 3 notificări prin e-mail și SMS, cu 3 luni înainte de data până la care se poate face actualizarea de date.

Mai multe detalii despre procesul de actualizare de date, legislația relevantă, informațiile și documentele necesare actualizării datelor, pot fi accesate aici.

„Procesul digital de actualizare a datelor a fost construit împreună cu clienții, pe baza feedback-ului primit de la aceștia. Suntem în dialog permanent cu antreprenorii ING și le ascultăm atent nevoile, iar actualizarea digitală a datelor s-a numărat printre principalele lor cerințe. Fără drumuri la bancă și fără documente solicitate, clienții eligibili își pot finaliza acum procesul de actualizare a datelor în doar 5 minute în platforma web ING Business.

În această primă fază, opțiunea de actualizare digitală a datelor este posibilă pentru companiile cu un singur acționar, ceea ce reprezintă aproximativ 60% din portofoliul ING de persoane juridice cu afaceri mici și mijlocii. În viitorul apropiat, urmează sa fie extinsă și pentru alte categorii de clienți.

Pentru Business Banking, divizia ING dedicată antreprenorilor, anul 2023 a fost marcat de inovații 100% digitale: lansarea creditului online, deschiderea și / sau închiderea unui cont suplimentar, emiterea unui card de debit adițional, deschiderea unui depozit la termen în euro, dar și blocarea cardului, disponibile în platforma ING Business. Toate aceste lansări reafirmă strategia noastră de a oferi soluții simple și digitale, disponibile oriunde și oricând, pentru antreprenorii ING și afacerile lor” – Ionuț Stan, Director Dezvoltare Produse Persoane Juridice, în cadrul diviziei Business Banking, ING Bank România.

